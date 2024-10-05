В Краматорске прогремел взрыв
"Страна": в районе промзоны в Краматорске прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Краматорске прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
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"В городе пропало электричество, пишут местные паблики", — указано в материале.
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Как уточняется, взрыв прогремел в "промзоне Краматорска".
Официальной информации об инциденте пока не поступало.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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