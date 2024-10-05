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В Краматорске прогремел взрыв - РИА Новости, 05.10.2024
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10:59 05.10.2024 (обновлено: 11:42 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/vzryv-1976493059.html
В Краматорске прогремел взрыв
В Краматорске прогремел взрыв - РИА Новости, 05.10.2024
В Краматорске прогремел взрыв
В подконтрольном Киеву городе Краматорске прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:59
2024-10-05T11:42
в мире
киев
краматорск
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Краматорске прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В городе пропало электричество, пишут местные паблики", — указано в материале. Как уточняется, взрыв прогремел в "промзоне Краматорска". Официальной информации об инциденте пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, краматорск
В мире, Киев, Краматорск
В Краматорске прогремел взрыв

"Страна": в районе промзоны в Краматорске прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Краматорске прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
«
"В городе пропало электричество, пишут местные паблики", — указано в материале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как уточняется, взрыв прогремел в "промзоне Краматорска".
Официальной информации об инциденте пока не поступало.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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