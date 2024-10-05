https://ria.ru/20241005/vzryv-1976493059.html

В Краматорске прогремел взрыв

В Краматорске прогремел взрыв - РИА Новости, 05.10.2024

В Краматорске прогремел взрыв

В подконтрольном Киеву городе Краматорске прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:59

2024-10-05T10:59

2024-10-05T11:42

в мире

киев

краматорск

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Краматорске прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В городе пропало электричество, пишут местные паблики", — указано в материале. Как уточняется, взрыв прогремел в "промзоне Краматорска". Официальной информации об инциденте пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240529/telegraf-1949044141.html

киев

краматорск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, краматорск