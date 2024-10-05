https://ria.ru/20241005/voz-1976465711.html

В ВОЗ высказались о решении Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата

В ВОЗ высказались о решении Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата - РИА Новости, 05.10.2024

В ВОЗ высказались о решении Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата

Глава всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что считает прискорбным и тревожным решение Израиля объявить персоной нон... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T00:58

2024-10-05T00:58

2024-10-05T00:58

израиль

тель-авив

антониу гутерреш

тедрос адханом гебрейесус

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воз

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ЖЕНЕВА, 5 окт - РИА Новости. Глава всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что считает прискорбным и тревожным решение Израиля объявить персоной нон грата генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. "Решение Израиля объявить генсека (ООН - ред.) Антониу Гутерреша персоной нон грата вызывает тревогу и сожаление", - сказано в публикации в его соцсети X. Тедрос "настоятельно" призывает отменить это решение и вновь сосредоточить внимание на мирных усилиях. "ВОЗ полностью поддерживает генсека и всех коллег из ООН в их миссии по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся и урегулированию многочисленных конфликтов, затрагивающих современный мир", - добавил глава ВОЗ. Ранее МИД Израиля объявил Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Как указывается в заявлении главы ведомства, Гутерреш не осудил иранскую ракетную атаку и поэтому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля". Также генсека ООН обвинили в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, которые вторглись в Израиль 7 октября 2023 года, в Тель-Авиве заявили, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".

https://ria.ru/20241002/ssha-1976045144.html

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израиль, тель-авив, антониу гутерреш, тедрос адханом гебрейесус, оон, хамас, воз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире