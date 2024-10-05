https://ria.ru/20241005/voditel-1976544844.html

В ДНР пострадавший при атаке БПЛА водитель автобуса довез людей до больницы

В ДНР пострадавший при атаке БПЛА водитель автобуса довез людей до больницы - РИА Новости, 05.10.2024

В ДНР пострадавший при атаке БПЛА водитель автобуса довез людей до больницы

Водитель автобуса в Горловке ДНР, пострадавший при атаке дрона ВСУ, несмотря на травму, довез других раненных пассажиров до больницы, рассказал журналистам... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T19:20

2024-10-05T19:20

2024-10-05T20:03

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

комарово

владимир миронов

вооруженные силы украины

стирол

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ГОРЛОВКА (ДНР), 5 окт - РИА Новости. Водитель автобуса в Горловке ДНР, пострадавший при атаке дрона ВСУ, несмотря на травму, довез других раненных пассажиров до больницы, рассказал журналистам директор ООО "Горсвет" Владимир Миронов "Кольцевой автобус по маршруту 29б выезжал из поселка Комарово. Остановился на остановке, забрали людей. Беспилотник рядом с автобусом (взорвался - ред.). В автобусе три человека травмировано. Автобус остался на ходу, водитель отвез их в больницу, а сам получил контузию", - сказал Миронов. По его словам, из-за обострившейся обстановки с дронами ВСУ многие водители отказываются выезжать на маршруты, так как атаки по общественному транспорту с применением БПЛА становятся регулярными. "Это не первый случай. Гибнут люди, гибнут водители, они уже отказываются ездить категорически. Летает и по центру города, и кругом. У нас водителей сейчас половины не хватает. Автобусы, которые стоят не неисправны, а просто нет водителей", - добавил Миронов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

горловка

донецкая народная республика

комарово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Атака дронов на здание администрации в Горловке Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно. 2024-10-05T19:20 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, комарово, владимир миронов, вооруженные силы украины, стирол