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В ДНР пострадавший при атаке БПЛА водитель автобуса довез людей до больницы - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 05.10.2024 (обновлено: 20:03 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/voditel-1976544844.html
В ДНР пострадавший при атаке БПЛА водитель автобуса довез людей до больницы
В ДНР пострадавший при атаке БПЛА водитель автобуса довез людей до больницы - РИА Новости, 05.10.2024
В ДНР пострадавший при атаке БПЛА водитель автобуса довез людей до больницы
Водитель автобуса в Горловке ДНР, пострадавший при атаке дрона ВСУ, несмотря на травму, довез других раненных пассажиров до больницы, рассказал журналистам... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T19:20
2024-10-05T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
комарово
владимир миронов
вооруженные силы украины
стирол
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ГОРЛОВКА (ДНР), 5 окт - РИА Новости. Водитель автобуса в Горловке ДНР, пострадавший при атаке дрона ВСУ, несмотря на травму, довез других раненных пассажиров до больницы, рассказал журналистам директор ООО "Горсвет" Владимир Миронов "Кольцевой автобус по маршруту 29б выезжал из поселка Комарово. Остановился на остановке, забрали людей. Беспилотник рядом с автобусом (взорвался - ред.). В автобусе три человека травмировано. Автобус остался на ходу, водитель отвез их в больницу, а сам получил контузию", - сказал Миронов. По его словам, из-за обострившейся обстановки с дронами ВСУ многие водители отказываются выезжать на маршруты, так как атаки по общественному транспорту с применением БПЛА становятся регулярными. "Это не первый случай. Гибнут люди, гибнут водители, они уже отказываются ездить категорически. Летает и по центру города, и кругом. У нас водителей сейчас половины не хватает. Автобусы, которые стоят не неисправны, а просто нет водителей", - добавил Миронов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецкая народная республика
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Атака дронов на здание администрации в Горловке
Здание администрации Горловки в ДНР загорелось после атаки сразу по меньшей мере трех дронов-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Два из них попали в стены пятого этажа, еще один влетел в окно.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, комарово, владимир миронов, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Комарово, Владимир Миронов, Вооруженные силы Украины, Стирол
В ДНР пострадавший при атаке БПЛА водитель автобуса довез людей до больницы

В ДНР водитель автобуса, пострадавший при атаке дрона, довез раненых до больницы

© РИА НовостиПоследствия атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в Горловке. 5 октября 2024
Последствия атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в Горловке. 5 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости
Последствия атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в Горловке. 5 октября 2024
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ГОРЛОВКА (ДНР), 5 окт - РИА Новости. Водитель автобуса в Горловке ДНР, пострадавший при атаке дрона ВСУ, несмотря на травму, довез других раненных пассажиров до больницы, рассказал журналистам директор ООО "Горсвет" Владимир Миронов
«
"Кольцевой автобус по маршруту 29б выезжал из поселка Комарово. Остановился на остановке, забрали людей. Беспилотник рядом с автобусом (взорвался - ред.). В автобусе три человека травмировано. Автобус остался на ходу, водитель отвез их в больницу, а сам получил контузию", - сказал Миронов.
По его словам, из-за обострившейся обстановки с дронами ВСУ многие водители отказываются выезжать на маршруты, так как атаки по общественному транспорту с применением БПЛА становятся регулярными.
"Это не первый случай. Гибнут люди, гибнут водители, они уже отказываются ездить категорически. Летает и по центру города, и кругом. У нас водителей сейчас половины не хватает. Автобусы, которые стоят не неисправны, а просто нет водителей", - добавил Миронов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКомаровоВладимир МироновВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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