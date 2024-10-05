Рейтинг@Mail.ru
В Москве с начала года провели более 2,4 миллиона анализов качества воды - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:48 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/voda-1976517465.html
В Москве с начала года провели более 2,4 миллиона анализов качества воды
В Москве с начала года провели более 2,4 миллиона анализов качества воды - РИА Новости, 05.10.2024
В Москве с начала года провели более 2,4 миллиона анализов качества воды
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели в этом году более 2,4 миллиона анализов качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:48
2024-10-05T14:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825279324_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_d24278323106fd0a62977a3624b5b273.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели в этом году более 2,4 миллиона анализов качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время состояние воды анализируется по 184 физико-химическим и биологическим показателям, контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоёмов. В этом году провели уже свыше 2,4 миллиона различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем требованиям и нормативам", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. "С помощью современных технологий проверяем качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих её качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки", - добавил заммэра. Бирюков подчеркнул, что при необходимости используются мобильные лабораторные комплексы для оперативного анализа воды на месте отбора проб.
https://ria.ru/20241004/otoplenie-1976454428.html
https://ria.ru/20241005/efimov-1976424569.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825279324_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_61c0e41cc2308cfe5135f4c8ea817173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве с начала года провели более 2,4 миллиона анализов качества воды

Бирюков: в Москве в 2024 году провели около 2,4 миллиона анализов качества воды

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПроведение лабораторных исследований западным отделением центра контроля качества воды МВК АО "Мосводоканал"
Проведение лабораторных исследований западным отделением центра контроля качества воды МВК АО Мосводоканал - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Проведение лабораторных исследований западным отделением центра контроля качества воды МВК АО "Мосводоканал". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели в этом году более 2,4 миллиона анализов качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время состояние воды анализируется по 184 физико-химическим и биологическим показателям, контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоёмов. В этом году провели уже свыше 2,4 миллиона различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем требованиям и нормативам", - рассказал Бирюков.
Женщина у батареи в квартире - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В понедельник в Москве включат отопление
4 октября, 21:25
Заместитель мэра напомнил, что ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров.
"С помощью современных технологий проверяем качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих её качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки", - добавил заммэра.
Бирюков подчеркнул, что при необходимости используются мобильные лабораторные комплексы для оперативного анализа воды на месте отбора проб.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Ефимов: около 11 тысяч человек строят новые станции метро Москвы
Вчера, 13:08
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала