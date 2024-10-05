https://ria.ru/20241005/voda-1976517465.html

В Москве с начала года провели более 2,4 миллиона анализов качества воды

В Москве с начала года провели более 2,4 миллиона анализов качества воды - РИА Новости, 05.10.2024

В Москве с начала года провели более 2,4 миллиона анализов качества воды

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели в этом году более 2,4 миллиона анализов качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:48

2024-10-05T14:48

2024-10-05T14:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели в этом году более 2,4 миллиона анализов качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время состояние воды анализируется по 184 физико-химическим и биологическим показателям, контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоёмов. В этом году провели уже свыше 2,4 миллиона различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем требованиям и нормативам", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. "С помощью современных технологий проверяем качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих её качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки", - добавил заммэра. Бирюков подчеркнул, что при необходимости используются мобильные лабораторные комплексы для оперативного анализа воды на месте отбора проб.

https://ria.ru/20241004/otoplenie-1976454428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков