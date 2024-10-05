https://ria.ru/20241005/vgtrk-1976554123.html

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке сообщил о возвращении ему аккредитации

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке сообщил о возвращении ему аккредитации - РИА Новости, 05.10.2024

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке сообщил о возвращении ему аккредитации

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов сообщил, что секретариат ООН решил вернуть ему полную аккредитацию после того, как сам же и отобрал - из-за... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T20:42

2024-10-05T20:42

2024-10-05T20:47

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вгтрк

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НЬЮ-ЙОРК, 5 окт - РИА Новости. Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов сообщил, что секретариат ООН решил вернуть ему полную аккредитацию после того, как сам же и отобрал - из-за вопросов главе МИД Германии.Ранее в ВГТРК сообщили, что секретариат ООН понизил уровень аккредитации Богданову за вопросы Владимиру Зеленскому и главе МИД Германии Анналене Бербок на Генассамблее ООН. РФ в этой связи направила ноту генсеку с требованием объяснить ситуацию, сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова. Миссия РФ в ООН в свою очередь потребовала от секретариата ООН расследовать инцидент, а также вернуть прежний статус аккредитаций Богданову и его оператора Ивану Уткину."Ооновцы передумали и возвращают нам наши полные аккредитации после истории с Бербок. Это наш общий успех!" - написал Богданов в своем Telegram-канале.Богданов в комментарии РИА Новости отмечал, что его съемочная группа была "атакована" сотрудником немецкой дипмиссии после того, как он попытался задать вопрос МИД Германии о необходимости переговоров с РФ по Украине. Бербок, не ответив на вопрос, отправила журналистов к месту для брифинга, и, когда Богданов с оператором направлялись туда, немецкий дипломат "накинулся" на них.Российское постпредство в ООН также расценило действия немецкого пресс-атташе как нападение на российских журналистов.

https://ria.ru/20241002/oon-1976028211.html

https://ria.ru/20241002/zhurnalist-1976053380.html

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