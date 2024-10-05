https://ria.ru/20241005/uragan-1976466564.html

"Позор". В конгрессе возмутились поведением Байдена на фоне урагана "Хелен"

"Позор". В конгрессе возмутились поведением Байдена на фоне урагана "Хелен" - РИА Новости, 05.10.2024

"Позор". В конгрессе возмутились поведением Байдена на фоне урагана "Хелен"

Конгрессмен Пол Госар обвинил администрацию Байдена в отсутствии реакции на разрушительные последствия урагана "Хелен", который уже унес жизни более 200 человек РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T01:22

2024-10-05T01:22

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ВАШИНГТОН, 5 октября – РИА Новости. Конгрессмен Пол Госар обвинил администрацию Байдена в отсутствии реакции на разрушительные последствия урагана "Хелен", который уже унес жизни более 200 человек и причинил значительные ущерб нескольким штатам, включая Флориду и Джорджию."Слово "позор" не способно в достаточной степени описать то, что происходит в пострадавших от шторма регионах. Федеральная помощь отсутствует. Перенаправив миллиарды долларов…на помощь нелегальным иммигрантам, (кандидат в президенты от демократов и вице-президент – Прим. ред.) Камала Харрис отвернулась от американцев в их самый тяжелый момент", — сказал РИА Новости Госар.Ураган "Хелен" серьезно повредил энергосистему США. По данным портала poweroutage.us, без электричества остались порядка миллиона человек. Большинство из них проживают в штатах Северная и Южная Каролина, причем в Северной Каролине электричества лишилось около 90% домохозяйств. Местный оператор Duke Energy в связи с этим заявил, что энергетическая инфраструктура "буквально смыта". Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура.Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее заявил, что у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) недостаточно средств для борьбы с последствиями разгула стихии на оставшийся срок сезона ураганов.Президент Джо Байден, со своей стороны, на текущей неделе призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование как можно скорее, но голосование по этому вопросу ожидается не раньше 12 ноября. Байден также допустил, что может вновь обратиться в Конгресс за дополнительными средствами до конца своего срока в январе, так как ожидается значительный рост затрат по мере оценки ущерба от урагана.

https://ria.ru/20241004/bolnitsy-1976362758.html

https://ria.ru/20241002/uragan-1975891744.html

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сша, флорида, джорджия, джо байден, камала харрис, в мире