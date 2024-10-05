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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 05.10.2024 (обновлено: 23:25 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976566403.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове - РИА Новости, 05.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове
Взрывы звучат в Одессе и Харькове, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:18
2024-10-05T23:25
специальная военная операция на украине
одесса
харьков
в мире
киев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Взрывы звучат в Одессе и Харькове, сообщает местное издание "Страна.ua"."О взрывах в Одессе... сообщают местные паблики... Также взрывы слышны в Харькове", - говорится в Telegram-канале издания.Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
https://ria.ru/20241005/kiev-1976564247.html
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одесса, харьков, в мире, киев, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Харьков, В мире, Киев, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове

"Страна.ua": в Одессе и Харькове прогремели взрывы

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Взрывы звучат в Одессе и Харькове, сообщает местное издание "Страна.ua".
"О взрывах в Одессе... сообщают местные паблики... Также взрывы слышны в Харькове", - говорится в Telegram-канале издания.
Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Вчера, 22:34
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаХарьковВ миреКиевСтрана.ua
 
 
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