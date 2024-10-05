https://ria.ru/20241005/ukraina-1976566403.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове - РИА Новости, 05.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове
Взрывы звучат в Одессе и Харькове, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:18
2024-10-05T23:18
2024-10-05T23:25
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Взрывы звучат в Одессе и Харькове, сообщает местное издание "Страна.ua"."О взрывах в Одессе... сообщают местные паблики... Также взрывы слышны в Харькове", - говорится в Telegram-канале издания.Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, Харьков, В мире, Киев, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове
"Страна.ua": в Одессе и Харькове прогремели взрывы