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"Не впечатлило". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976557518.html
"Не впечатлило". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину
"Не впечатлило". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину - РИА Новости, 05.10.2024
"Не впечатлило". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину
Энтузиазм Вашингтона в плане поддержки Украины будет угасать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разочаровании Белого дома в политике Владимира Зеленского, а... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T21:16
2024-10-05T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Энтузиазм Вашингтона в плане поддержки Украины будет угасать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разочаровании Белого дома в политике Владимира Зеленского, а также грядущих выборов президента США, пишет Washington Post."Поездка, которую в Киеве рассматривали как ключевую возможность для Зеленского убедить США в укреплении поддержки Украины, не произвела резонанса в Вашингтоне. &lt;…&gt; Ее итог усилил тревожное состояние неопределенности, в котором сейчас находится Украина. Неизвестно, как долго будет продолжаться поддержка Украины, поскольку на третий год внимание к конфликту лишь ослабевает, и США больше сконцентрированы на новой эскалации на Ближнем Востоке", — говорится в статье.Вне зависимости от результатов выборов президента США, поддержка Украины может ослабнуть с приходом нового лидера, считают журналисты."Для украинских чиновников проблема заключается в том, что приближающиеся президентские выборы в США и новая администрация, независимо от их исхода, ставят под сомнение будущую военную помощь Украине", — резюмируется в материале.На прошлой неделе Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
https://ria.ru/20241005/khinkl-1976526758.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден
"Не впечатлило". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину

Washington Post: в США угасает энтузиазм насчет военной поддержки Украины

© AP Photo / Jose Luis MaganaПроукраинские активисты возле Белого дома США
Проукраинские активисты возле Белого дома США - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Проукраинские активисты возле Белого дома США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Энтузиазм Вашингтона в плане поддержки Украины будет угасать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разочаровании Белого дома в политике Владимира Зеленского, а также грядущих выборов президента США, пишет Washington Post.
"Поездка, которую в Киеве рассматривали как ключевую возможность для Зеленского убедить США в укреплении поддержки Украины, не произвела резонанса в Вашингтоне. <…> Ее итог усилил тревожное состояние неопределенности, в котором сейчас находится Украина. Неизвестно, как долго будет продолжаться поддержка Украины, поскольку на третий год внимание к конфликту лишь ослабевает, и США больше сконцентрированы на новой эскалации на Ближнем Востоке", — говорится в статье.
Последствия урагана Хелен во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
"Спасти американцев". В США неожиданно высказались о поддержке Украины
Вчера, 16:17
Вне зависимости от результатов выборов президента США, поддержка Украины может ослабнуть с приходом нового лидера, считают журналисты.
"Для украинских чиновников проблема заключается в том, что приближающиеся президентские выборы в США и новая администрация, независимо от их исхода, ставят под сомнение будущую военную помощь Украине", — резюмируется в материале.
На прошлой неделе Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
На Западе раскрыли, как союзники давят на Зеленского
Вчера, 19:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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