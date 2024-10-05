https://ria.ru/20241005/ukraina-1976557518.html

"Не впечатлило". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину

"Не впечатлило". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину - РИА Новости, 05.10.2024

"Не впечатлило". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину

Энтузиазм Вашингтона в плане поддержки Украины будет угасать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разочаровании Белого дома в политике Владимира Зеленского, а... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T21:16

2024-10-05T21:16

2024-10-05T21:16

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Энтузиазм Вашингтона в плане поддержки Украины будет угасать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разочаровании Белого дома в политике Владимира Зеленского, а также грядущих выборов президента США, пишет Washington Post."Поездка, которую в Киеве рассматривали как ключевую возможность для Зеленского убедить США в укреплении поддержки Украины, не произвела резонанса в Вашингтоне. <…> Ее итог усилил тревожное состояние неопределенности, в котором сейчас находится Украина. Неизвестно, как долго будет продолжаться поддержка Украины, поскольку на третий год внимание к конфликту лишь ослабевает, и США больше сконцентрированы на новой эскалации на Ближнем Востоке", — говорится в статье.Вне зависимости от результатов выборов президента США, поддержка Украины может ослабнуть с приходом нового лидера, считают журналисты."Для украинских чиновников проблема заключается в том, что приближающиеся президентские выборы в США и новая администрация, независимо от их исхода, ставят под сомнение будущую военную помощь Украине", — резюмируется в материале.На прошлой неделе Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.

https://ria.ru/20241005/khinkl-1976526758.html

https://ria.ru/20241005/zelenskiy-1976543266.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден