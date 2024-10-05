https://ria.ru/20241005/ukraina-1976505453.html

Экс-президент Германии не верит в достижение Киевом военных целей

Экс-президент Германии не верит в достижение Киевом военных целей - РИА Новости, 05.10.2024

Экс-президент Германии не верит в достижение Киевом военных целей

Бывший президент Германии Йоахим Гаук заявил в интервью медиагруппе Funke, что не верит в то, что Украина сможет достичь своих целей в конфликте. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:51

2024-10-05T12:51

2024-10-05T12:52

украина

россия

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йоахим гаук

олаф шольц

владимир путин

нато

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БЕРЛИН, 5 окт — РИА Новости. Бывший президент Германии Йоахим Гаук заявил в интервью медиагруппе Funke, что не верит в то, что Украина сможет достичь своих целей в конфликте. "Я достаточно реалистичен, чтобы представить себе, что правительство Украины не достигнет всех своих целей. Но я отказываюсь делать предложения Украине. Я бы счёл это высокомерным. Правительство Украины и украинский народ должны сами определять, когда их силы будут настолько истощены, что они не в состоянии достичь всех своих целей", - сказал Гаук. При этом бывший президент Германии выступил за поставку дальнобойных ракет Taurus Украине, что отказывается делать канцлер Олаф Шольц. "Я считаю правильным в полной мере использовать имеющиеся ресурсы и помочь Украине занять равноправную переговорную позицию. Канцлер Шольц несколько раз заявлял, что он не хочет мира на условиях (президента РФ Владимира - ред.) Путина. На мой взгляд, это означает, что нам нужно делать больше", - добавил Гаук. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240410/zelenskiy-1939109338.html

https://ria.ru/20240318/ukraina-1933943483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, германия, йоахим гаук, олаф шольц, владимир путин, нато