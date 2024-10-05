https://ria.ru/20241005/ukraina-1976491420.html

Митрополит УПЦ заявил, что сотрудники военкомата похитили его сына

Митрополит УПЦ заявил, что сотрудники военкомата похитили его сына - РИА Новости, 05.10.2024

Митрополит УПЦ заявил, что сотрудники военкомата похитили его сына

Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин (Жар) сообщил, что сотрудники военного комиссариата принудительно мобилизовали... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:41

2024-10-05T10:41

2024-10-05T10:53

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин (Жар) сообщил, что сотрудники военного комиссариата принудительно мобилизовали его сына, который в третий раз станет отцом, и удерживают в военкомате, также обратился к Владимиру Зеленскому с требованием освободить сына. "В Черновцах загружают в автобусы (представители военкомата - ред.) двоих сирот, у которых двое детей малолетних - два и три года, и беременность (у супруги призывника - ред.) девятый месяц, и отправляют на войну. Это что конституция Украины?... Это люди, которые ненавидят нас, они хотят изгубить нашу нацию", - сказал он в обращении Зеленскому, видео которое публикует "Союз православных журналистов". Он отметил, что вырастил 508 детей-сирот, из них десятерых ранее мобилизовали, при этом трое уже вернулись инвалидами. Митрополит считает, что действия представителей военкомата, мобилизовавших отца двоих детей, противозаконны и бесчеловечны. По данным из открытых источников, митрополиту Лонгину в 2008 году присвоили звание героя страны за то, что он усыновил 400 детей с особыми потребностями. Общее число детей, над которыми он взял попечительство, превысило 500. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240922/ukraina-1974140017.html

https://ria.ru/20241002/svyaschennik-1975868927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, черновцы, владимир зеленский, ситуация вокруг упц