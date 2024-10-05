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Митрополит УПЦ заявил, что сотрудники военкомата похитили его сына - РИА Новости, 05.10.2024
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10:41 05.10.2024 (обновлено: 10:53 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976491420.html
Митрополит УПЦ заявил, что сотрудники военкомата похитили его сына
Митрополит УПЦ заявил, что сотрудники военкомата похитили его сына - РИА Новости, 05.10.2024
Митрополит УПЦ заявил, что сотрудники военкомата похитили его сына
Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин (Жар) сообщил, что сотрудники военного комиссариата принудительно мобилизовали... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:41
2024-10-05T10:53
в мире
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владимир зеленский
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин (Жар) сообщил, что сотрудники военного комиссариата принудительно мобилизовали его сына, который в третий раз станет отцом, и удерживают в военкомате, также обратился к Владимиру Зеленскому с требованием освободить сына. "В Черновцах загружают в автобусы (представители военкомата - ред.) двоих сирот, у которых двое детей малолетних - два и три года, и беременность (у супруги призывника - ред.) девятый месяц, и отправляют на войну. Это что конституция Украины?... Это люди, которые ненавидят нас, они хотят изгубить нашу нацию", - сказал он в обращении Зеленскому, видео которое публикует "Союз православных журналистов". Он отметил, что вырастил 508 детей-сирот, из них десятерых ранее мобилизовали, при этом трое уже вернулись инвалидами. Митрополит считает, что действия представителей военкомата, мобилизовавших отца двоих детей, противозаконны и бесчеловечны. По данным из открытых источников, митрополиту Лонгину в 2008 году присвоили звание героя страны за то, что он усыновил 400 детей с особыми потребностями. Общее число детей, над которыми он взял попечительство, превысило 500. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240922/ukraina-1974140017.html
https://ria.ru/20241002/svyaschennik-1975868927.html
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в мире, украина, черновцы, владимир зеленский, ситуация вокруг упц
В мире, Украина, Черновцы, Владимир Зеленский, Ситуация вокруг УПЦ
Митрополит УПЦ заявил, что сотрудники военкомата похитили его сына

Митрополит Банченский УПЦ Лонгин заявил, что его сына принудительно мобилизовали

© Фото : СПЖМитрополит Банченский канонической Украинской православной церкви Лонгин
Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви Лонгин - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : СПЖ
Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви Лонгин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин (Жар) сообщил, что сотрудники военного комиссариата принудительно мобилизовали его сына, который в третий раз станет отцом, и удерживают в военкомате, также обратился к Владимиру Зеленскому с требованием освободить сына.
Черновцах загружают в автобусы (представители военкомата - ред.) двоих сирот, у которых двое детей малолетних - два и три года, и беременность (у супруги призывника - ред.) девятый месяц, и отправляют на войну. Это что конституция Украины?... Это люди, которые ненавидят нас, они хотят изгубить нашу нацию", - сказал он в обращении Зеленскому, видео которое публикует "Союз православных журналистов".
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Он отметил, что вырастил 508 детей-сирот, из них десятерых ранее мобилизовали, при этом трое уже вернулись инвалидами. Митрополит считает, что действия представителей военкомата, мобилизовавших отца двоих детей, противозаконны и бесчеловечны.
По данным из открытых источников, митрополиту Лонгину в 2008 году присвоили звание героя страны за то, что он усыновил 400 детей с особыми потребностями. Общее число детей, над которыми он взял попечительство, превысило 500.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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