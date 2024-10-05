https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

Украина нашла решение для победы над Россией

Украина нашла решение для победы над Россией - РИА Новости, 05.10.2024

Украина нашла решение для победы над Россией

Если вы достаточно много сидите в Telegram, то наверняка видели ролик заукраинской пропаганды, где некогда российский — а теперь безродный — актер играет роль... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:00

2024-10-05T08:00

2024-10-05T08:02

россия

украина

киев

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вооруженные силы украины

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аналитика

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Если вы достаточно много сидите в Telegram, то наверняка видели ролик заукраинской пропаганды, где некогда российский — а теперь безродный — актер играет роль военкома. Он приходит к российской семье, где недавно родился ребенок, дарит ему лопатку — как он объясняет, "детскую саперную", а затем мобилизует и младенца, и "негодного" отца, и мать-врача. Так, по замыслу авторов, зрители этого ролика должны представлять себе положение дел в России.Можно было бы, конечно, возразить, что дела обстоят совсем иначе, но отличия между воображаемой создателями ролика Россией и Россией действительной настолько разительные, что говорить об этом всерьез нет смысла. Зато жизнь оценила гротеск съемочной группы. И решила начать воплощать сюжет в реальность. Правда, на Украине.Это воистину какое-то проклятие политических украинцев: все негативные представления о России взяты из реалий повседневной жизни в их собственной "стране", а все проклятия настигают их же сограждан.Ведь буквально на следующий день депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что мобилизация на Украине должна начинаться с двадцатилетнего возраста, потому что людей на фронте не хватает. С таким предложением выступил ни много ни мало секретарь профильного комитета украинского парламента. В общем, ни закрытые границы, ни бусификация с набором "захысныкив" не справляются, поэтому нужно понизить планку сразу на пять лет."Мы должны быть реалистами — у нас не хватает людей, особенно молодых. <…> Так что моя позиция такова: пусть не с 18, а с 20 лет будем мобилизовать, комплектовать", — заявил он, от щедрот своих отсыпав еще два года жизни 18-летним украинцам.В подкрепление своих доводов он обратился к непререкаемым авторитетам. Костенко добавил, что ему уже пишут американские конгрессмены, которые возмущены тем, что Киев не призывает мужчин моложе 25 лет."Мы даем вам оружие, а вы говорите, что у вас нет людей. Как это у вас до 25 лет не призывают?" — процитировал он конгрессменов и признался, что ему сложно ответить на этот вопрос.Что тут можно сказать? Смотрите, украинцы: независимость! Видели когда-нибудь независимость? Есть у вас независимость?Вот и выходит, что один панующий над украинцами депутат, чтобы не краснеть перед панующими уже над ним конгрессменами, готов отправлять на убой этих самых украинцев.Тут остается только спросить: а помните шутку такую — "революция достоинства"? Вот оно, ваше достоинство — умирать, когда за это "уплочено". А других достижений спустя десять лет после Майдана у вас нет.Конечно, ваши СМИ вам популярно объяснят, что на фронте нужны люди, что иначе Украина проиграет. И найдут много других доводов в пользу того, что умирать за интересы ваших панов должны именно вы.Просто хочется напомнить, что 72-ю бригаду ВСУ в Угледаре "отцы-командиры" не смогли сменить и бросили умирать. А огрызки, которые от нее остались, в тыл уводить отказались и поручили оборонять соседние позиции.И когда после мобилизации вы окажетесь в такой ситуации, когда до смерти будет оставаться несколько часов, используйте отпущенное время, чтобы подумать, была ли у вас возможность как-то свою судьбу изменить.Ваша пропаганда, само собой, вам расскажет, что если понизить возраст мобилизации, то тогда Россию можно будет победить.Грустная для вас новость — поражение Украины неизбежно. Вопрос лишь в том, сколько ресурсов на это уйдет. Упростим: для вас лично вопрос в том, доживете ли вы до этого поражения или нет.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20241004/minoborony-1976288605.html

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россия, украина, киев, верховная рада украины, вооруженные силы украины, telegram, аналитика