https://ria.ru/20241005/ugledar-1976561247.html
Пушилин наградил военнослужащих за освобождение Угледара
Пушилин наградил военнослужащих за освобождение Угледара - РИА Новости, 05.10.2024
Пушилин наградил военнослужащих за освобождение Угледара
Глава ДНР Денис Пушилин в субботу наградил за освобождение Угледара военнослужащих 36-й отдельной мотострелковой бригады, а также 430-го мотострелкового полка,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T21:58
2024-10-05T21:58
2024-10-05T21:58
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в субботу наградил за освобождение Угледара военнослужащих 36-й отдельной мотострелковой бригады, а также 430-го мотострелкового полка, 91-го стрелкового полка, 95-го стрелкового полка 29-й Гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября. "Сегодня за освобождение Угледара наградил военнослужащих 36-й отдельной мотострелковой бригады, а также 430-го мотострелкового полка, 91-го стрелкового полка, 95-го стрелкового полка 29-й Гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа. Все бойцы героические, совершили немало мужественных поступков, освобождая Русскую землю Донбасса. Поблагодарил их от имени жителей Донецкой Народной Республики", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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донецкая народная республика, россия, донбасс, денис пушилин, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Денис Пушилин, Угледар
Пушилин наградил военнослужащих за освобождение Угледара
Глава ДНР Пушилин наградил военнослужащих 36-й бригады за освобождение Угледара