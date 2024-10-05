https://ria.ru/20241005/ugledar-1976561247.html

Пушилин наградил военнослужащих за освобождение Угледара

Пушилин наградил военнослужащих за освобождение Угледара - РИА Новости, 05.10.2024

Пушилин наградил военнослужащих за освобождение Угледара

Глава ДНР Денис Пушилин в субботу наградил за освобождение Угледара военнослужащих 36-й отдельной мотострелковой бригады, а также 430-го мотострелкового полка,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T21:58

2024-10-05T21:58

2024-10-05T21:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

донбасс

денис пушилин

угледар

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в субботу наградил за освобождение Угледара военнослужащих 36-й отдельной мотострелковой бригады, а также 430-го мотострелкового полка, 91-го стрелкового полка, 95-го стрелкового полка 29-й Гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября. "Сегодня за освобождение Угледара наградил военнослужащих 36-й отдельной мотострелковой бригады, а также 430-го мотострелкового полка, 91-го стрелкового полка, 95-го стрелкового полка 29-й Гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа. Все бойцы героические, совершили немало мужественных поступков, освобождая Русскую землю Донбасса. Поблагодарил их от имени жителей Донецкой Народной Республики", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241005/ugledar-1976401367.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

угледар

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донецкая народная республика, россия, донбасс, денис пушилин, угледар