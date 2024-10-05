https://ria.ru/20241005/ugledar-1976471093.html

Сотни жителей Угледара пока невозможно эвакуировать, сообщили в Минобороны

Сотни жителей Угледара пока невозможно эвакуировать, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 05.10.2024

Сотни жителей Угледара пока невозможно эвакуировать, сообщили в Минобороны

Сотни мирных жителей остаются в Угледаре, эвакуировать их пока нет возможности, российские бойцы привозят им продукты и воду, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T05:07

2024-10-05T05:07

2024-10-05T11:24

специальная военная операция на украине

угледар

россия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сотни мирных жителей остаются в Угледаре, эвакуировать их пока нет возможности, российские бойцы привозят им продукты и воду, сообщили в Минобороны России. МО России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. "Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду", — говорится в сообщении. Как рассказал штурмовик с позывным Макс, мирные жители прячутся по несколько человек, в основном в подвалах. "Все подвалы целые. <…> Дома разбиты, а подвалы — самое безопасное место. Шестнадцать человек прятались в школе. У некоторых просто не было возможности уехать, потому что предлагали им за бешеную сумму вывезти вещи", — сказал Макс.

https://ria.ru/20241005/ugledar-1976470837.html

https://ria.ru/20241005/preduprezhdenie-1976467657.html

угледар

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угледар, россия