https://ria.ru/20241005/ugledar-1976471093.html
Сотни жителей Угледара пока невозможно эвакуировать, сообщили в Минобороны
Сотни жителей Угледара пока невозможно эвакуировать, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 05.10.2024
Сотни жителей Угледара пока невозможно эвакуировать, сообщили в Минобороны
Сотни мирных жителей остаются в Угледаре, эвакуировать их пока нет возможности, российские бойцы привозят им продукты и воду, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T05:07
2024-10-05T05:07
2024-10-05T11:24
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сотни мирных жителей остаются в Угледаре, эвакуировать их пока нет возможности, российские бойцы привозят им продукты и воду, сообщили в Минобороны России. МО России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. "Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду", — говорится в сообщении. Как рассказал штурмовик с позывным Макс, мирные жители прячутся по несколько человек, в основном в подвалах. "Все подвалы целые. <…> Дома разбиты, а подвалы — самое безопасное место. Шестнадцать человек прятались в школе. У некоторых просто не было возможности уехать, потому что предлагали им за бешеную сумму вывезти вещи", — сказал Макс.
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976470837.html
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угледар, россия
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Россия
Сотни жителей Угледара пока невозможно эвакуировать, сообщили в Минобороны
В Минобороны России заявили о невозможности пока эвакуировать жителей Угледара
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сотни мирных жителей остаются в Угледаре, эвакуировать их пока нет возможности, российские бойцы привозят им продукты и воду, сообщили в Минобороны России.
МО России сообщило об освобождении Угледара 3 октября.
"Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду", — говорится в сообщении.
Как рассказал штурмовик с позывным Макс, мирные жители прячутся по несколько человек, в основном в подвалах.
"Все подвалы целые. <…> Дома разбиты, а подвалы — самое безопасное место. Шестнадцать человек прятались в школе. У некоторых просто не было возможности уехать, потому что предлагали им за бешеную сумму вывезти вещи", — сказал Макс.