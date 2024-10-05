https://ria.ru/20241005/ugledar-1976470837.html

В Минобороны рассказали, как удалось сломить оборону ВСУ в Угледаре

В Минобороны рассказали, как удалось сломить оборону ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 05.10.2024

В Минобороны рассказали, как удалось сломить оборону ВСУ в Угледаре

Бойцам группировки войск "Восток" удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T05:04

2024-10-05T05:04

2024-10-05T08:14

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угледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бойцам группировки войск "Восток" удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи, сообщили в Минобороны."Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной маневр подразделений группировки войск "Восток", которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи", — рассказали в ведомстве.По словам штурмовавших город военных, боевики ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии. Но перед лицом неминуемого окружения украинские подразделения оставили Угледар, при этом свыше 40 солдат противника сдались в плен."В освобожденном городе нашим штурмовикам достались немалые трофеи. Ими стали брошенное ВСУ оружие и боеприпасы, в том числе натовского производства — польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, стрелковое вооружение и другое", — отметили в ведомстве.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

https://ria.ru/20241005/unichtozhenie-1976469752.html

https://ria.ru/20241004/komandir-1976456681.html

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россия, угледар, вооруженные силы украины, нато