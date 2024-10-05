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"Сырский прячется на даче". Как Киев и Запад оценивают потерю Угледара - РИА Новости, 05.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 05.10.2024 (обновлено: 08:32 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976401367.html
"Сырский прячется на даче". Как Киев и Запад оценивают потерю Угледара
"Сырский прячется на даче". Как Киев и Запад оценивают потерю Угледара - РИА Новости, 05.10.2024
"Сырский прячется на даче". Как Киев и Запад оценивают потерю Угледара
Освобождение Угледара — важная победа российской армии, в том числе имиджевая. Город был одной из последних "фортець", которые украинские и западные СМИ активно РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:00
2024-10-05T08:32
специальная военная операция на украине
россия
угледар
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
александр сырский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928257961_0:217:2078:1386_1920x0_80_0_0_0c32d5071a7036a13168b480ea5ba412.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Освобождение Угледара — важная победа российской армии, в том числе имиджевая. Город был одной из последних "фортець", которые украинские и западные СМИ активно использовали в своей пропаганде. О том, как там восприняли болезненное поражение, — в материале РИА Новости."Бригада стерлась в ноль"Зеленский заявил, что решение об отводе ВСУ из города было верным. "Это наши люди, это граждане Украины, поэтому очень правильно, что они отходят и могут себя сохранить", — сказал он.В среду командование оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица", в зону ответственности которой входил Угледар, сообщило, что дало разрешение на выход военных из города "для сохранения личного состава и боевой техники".Однако сами бойцы это не подтверждают."Угледар был обречен, спасти его было невозможно. А вот людей спасти могли. Все в городе и вокруг него понимали, что отсчет идет на дни, а потом уже и на часы, но приказа на отход так и не поступило. Куда мы будем отходить? [Неизвестно]. Но пока у врага будет хватать сил гнать нас, мы будем двигаться назад", — написал в Facebook* оператор БПЛА из 72-й бригады Николай Ворошнов.Также украинское издание "Следствие.инфо" опубликовало интервью с неназванным офицером штаба одного из батальонов этой бригады. По его словам, подразделение, передислоцированное в Угледар в 2022-м, полностью утратило боеспособность."Бригада стерлась в ноль. За два года лишь один раз в моем батальоне мы смогли полностью укомплектовать только одну роту — со всего батальона. &lt;…&gt; Мы говорили неоднократно, что подразделение небоеспособно, нам иногда придавали какие-то силы, но они быстро стирались из-за неадекватных задач по типу "вернуть утерянные позиции". А мы не могли держать уже те, на которых стояли", — рассказал он.При этом, как уверяет спецкор украинского ТСН Юлия Кириенко у себя в Facebook*, 72-ю бригаду не будут выводить на восстановление."Бойцам сказали занимать позиции. Хотя под боком 123-е Николаевское ТрО, которое просто отказывается заходить. Именно это подразделение должно было поддержать 72-ю в Угледаре. Но пехота куда-то разбежалась. А потом еще и комбат покончил с собой", — пишет она."Больная логика генералитета"На этом фоне на Украине разгорается политический скандал — как водится, с участием нардепа Марьяны Безуглой. Другой парламентарий, Сергей Тарута, обвинил именно ее в разгроме 72-й бригады."Бойцам пришлось выйти в публичную плоскость, ведь плановая ротация, которую Безуглая не просто обнародовала для врага, но и назвала "отводом" бригады из Угледара", менее чем за сутки привела к тому, что россияне бросили на это направление все имеющиеся силы. Ротация сорвана, оборонительные сооружения потеряны" — такова его версия поражения.Сама Безуглая ответственность за катастрофу под Угледаром возлагает на руководство ВСУ и лично Сырского. Главком, который, по ее словам "прячется на даче в Харьковской области", прямо во время российского наступления сменил командира 72-й бригады — вместо Ивана Винника назначил главу Одесского ТЦК Александра Охрименко."Теперь человек, каким бы он ни был комбригом в 2022-м, но находился в тылу больше года и не видел, как изменилась война, должен взять на себя командование бригадой в экстремальных условиях наступления врага, — написала она у себя в Telegram. — Не припомню ни одного прецедента, когда это улучшило ситуацию. Больная логика генералитета во всей красе"."Авантюра не окупилась"Западные СМИ и аналитические центры в детали вэсэушного микроменеджмента не вникают. Там анализируют ситуацию более комплексно. И здесь оценки разнятся.В частности, по мнению ISW, освобождение Угледара следует считать сугубо тактическим успехом. "Это не особо изменит оперативную ситуацию на западе Донецкой области", — полагают эксперты.В CNN не столь снисходительны к украинским поражениям. "Хотя Угледар менее важный транспортный и логистический узел, чем Покровск, этот город был сильно укреплен и служил оплотом обороны на пересечении восточного и южного фронтов", — отмечает телеканал.The New York Times еще категоричнее: "Угледар был жизненно важным оборонительным бастионом". Теперь Киев лишился возможности угрожать путям снабжения Крыма. При этом населенные пункты к северу и западу от города — малоэтажные, и "на многие километры вокруг нет существенных географических преград, таких как реки или овраги". А значит, российские войска продвинутся дальше.Но куда больше внимания западные издания уделяют взаимосвязи событий под Угледаром с общим положением дел на фронте. В частности, The Washington Post приводит слова аналитика Паси Паройнена из OSINT-организации Black Bird Group."В августе и сентябре российские подразделения продвигались вперед темпами, невиданными с 2022-го. Причем сильнее всего нажим ощущался в южной части Донецкой области. За этот период Украина потеряла 824 квадратных километра, и почти 695 из них — на участке фронта между Бахмутом (Артемовском) и Угледаром", — указал он.И отметил, что это совпало по времени со вторжением ВСУ в Курскую область, которое, по замыслу Киева, должно было оттянуть российские силы из Донбасса."Пока эта авантюра не окупилась: даже придав бодрости духа украинцам, она наверняка лишь умножила потери под Донецком. Фронт лишился подкреплений и приоритетного снабжения", — подчеркивает издание.Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли пояснил WP: потери среди наиболее опытных солдат в сочетании с отправкой на фронт новобранцев без должной подготовки — тяжелый удар для украинской армии в Донбассе.Тем не менее многие западные СМИ возлагают надежды на продолжающуюся на Украине мобилизацию. В Киеве все активнее обсуждают снижение призывного возраста до 20 лет. Иначе новые провалы на фронте неизбежны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, угледар, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Александр Сырский
"Сырский прячется на даче". Как Киев и Запад оценивают потерю Угледара

Финский аналитик Паройнен: наступление ВС РФ продвигается рекордными темпами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне СВО
Реактивная система залпового огня Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Освобождение Угледара — важная победа российской армии, в том числе имиджевая. Город был одной из последних "фортець", которые украинские и западные СМИ активно использовали в своей пропаганде. О том, как там восприняли болезненное поражение, — в материале РИА Новости.

"Бригада стерлась в ноль"

Зеленский заявил, что решение об отводе ВСУ из города было верным. "Это наши люди, это граждане Украины, поэтому очень правильно, что они отходят и могут себя сохранить", — сказал он.
В среду командование оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица", в зону ответственности которой входил Угледар, сообщило, что дало разрешение на выход военных из города "для сохранения личного состава и боевой техники".
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледаре
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледар - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледаре
Однако сами бойцы это не подтверждают.
"Угледар был обречен, спасти его было невозможно. А вот людей спасти могли. Все в городе и вокруг него понимали, что отсчет идет на дни, а потом уже и на часы, но приказа на отход так и не поступило. Куда мы будем отходить? [Неизвестно]. Но пока у врага будет хватать сил гнать нас, мы будем двигаться назад", — написал в Facebook* оператор БПЛА из 72-й бригады Николай Ворошнов.
Также украинское издание "Следствие.инфо" опубликовало интервью с неназванным офицером штаба одного из батальонов этой бригады. По его словам, подразделение, передислоцированное в Угледар в 2022-м, полностью утратило боеспособность.
"Бригада стерлась в ноль. За два года лишь один раз в моем батальоне мы смогли полностью укомплектовать только одну роту — со всего батальона. <…> Мы говорили неоднократно, что подразделение небоеспособно, нам иногда придавали какие-то силы, но они быстро стирались из-за неадекватных задач по типу "вернуть утерянные позиции". А мы не могли держать уже те, на которых стояли", — рассказал он.
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях под Угледаром
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях под Угледаром
При этом, как уверяет спецкор украинского ТСН Юлия Кириенко у себя в Facebook*, 72-ю бригаду не будут выводить на восстановление.
"Бойцам сказали занимать позиции. Хотя под боком 123-е Николаевское ТрО, которое просто отказывается заходить. Именно это подразделение должно было поддержать 72-ю в Угледаре. Но пехота куда-то разбежалась. А потом еще и комбат покончил с собой", — пишет она.

"Больная логика генералитета"

На этом фоне на Украине разгорается политический скандал — как водится, с участием нардепа Марьяны Безуглой. Другой парламентарий, Сергей Тарута, обвинил именно ее в разгроме 72-й бригады.
"Бойцам пришлось выйти в публичную плоскость, ведь плановая ротация, которую Безуглая не просто обнародовала для врага, но и назвала "отводом" бригады из Угледара", менее чем за сутки привела к тому, что россияне бросили на это направление все имеющиеся силы. Ротация сорвана, оборонительные сооружения потеряны" — такова его версия поражения.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара
Сама Безуглая ответственность за катастрофу под Угледаром возлагает на руководство ВСУ и лично Сырского. Главком, который, по ее словам "прячется на даче в Харьковской области", прямо во время российского наступления сменил командира 72-й бригады — вместо Ивана Винника назначил главу Одесского ТЦК Александра Охрименко.
"Теперь человек, каким бы он ни был комбригом в 2022-м, но находился в тылу больше года и не видел, как изменилась война, должен взять на себя командование бригадой в экстремальных условиях наступления врага, — написала она у себя в Telegram. — Не припомню ни одного прецедента, когда это улучшило ситуацию. Больная логика генералитета во всей красе".

"Авантюра не окупилась"

Западные СМИ и аналитические центры в детали вэсэушного микроменеджмента не вникают. Там анализируют ситуацию более комплексно. И здесь оценки разнятся.
В частности, по мнению ISW, освобождение Угледара следует считать сугубо тактическим успехом. "Это не особо изменит оперативную ситуацию на западе Донецкой области", — полагают эксперты.
В CNN не столь снисходительны к украинским поражениям. "Хотя Угледар менее важный транспортный и логистический узел, чем Покровск, этот город был сильно укреплен и служил оплотом обороны на пересечении восточного и южного фронтов", — отмечает телеканал.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре
The New York Times еще категоричнее: "Угледар был жизненно важным оборонительным бастионом". Теперь Киев лишился возможности угрожать путям снабжения Крыма. При этом населенные пункты к северу и западу от города — малоэтажные, и "на многие километры вокруг нет существенных географических преград, таких как реки или овраги". А значит, российские войска продвинутся дальше.
Но куда больше внимания западные издания уделяют взаимосвязи событий под Угледаром с общим положением дел на фронте. В частности, The Washington Post приводит слова аналитика Паси Паройнена из OSINT-организации Black Bird Group.
"В августе и сентябре российские подразделения продвигались вперед темпами, невиданными с 2022-го. Причем сильнее всего нажим ощущался в южной части Донецкой области. За этот период Украина потеряла 824 квадратных километра, и почти 695 из них — на участке фронта между Бахмутом (Артемовском) и Угледаром", — указал он.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие под Угледаром
Украинские военнослужащие под Угледаром - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие под Угледаром
И отметил, что это совпало по времени со вторжением ВСУ в Курскую область, которое, по замыслу Киева, должно было оттянуть российские силы из Донбасса.
"Пока эта авантюра не окупилась: даже придав бодрости духа украинцам, она наверняка лишь умножила потери под Донецком. Фронт лишился подкреплений и приоритетного снабжения", — подчеркивает издание.
Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли пояснил WP: потери среди наиболее опытных солдат в сочетании с отправкой на фронт новобранцев без должной подготовки — тяжелый удар для украинской армии в Донбассе.
Тем не менее многие западные СМИ возлагают надежды на продолжающуюся на Украине мобилизацию. В Киеве все активнее обсуждают снижение призывного возраста до 20 лет. Иначе новые провалы на фронте неизбежны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Боец заряжает миномет - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Помогли две уловки". Как штурмовавшие Угледар бойцы перехитрили ВСУ
4 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУгледарУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийАлександр Сырский
 
 
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