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"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС - РИА Новости, 05.10.2024
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11:27 05.10.2024 (обновлено: 11:38 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/udar-1976496777.html
"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС
"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС - РИА Новости, 05.10.2024
"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе ВВС Израиля "Рамат-Давид" к северу от города Хайфа, заявила в субботу пресс-служба движения. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:27
2024-10-05T11:38
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе ВВС Израиля "Рамат-Давид" к северу от города Хайфа, заявила в субботу пресс-служба движения."Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами "Фади-1" базу "Рамат-Давид",- написано в заявлении.Также в субботу утром под удар ливанского сопротивления попали места скопления израильских военных в районе поселений Ярун и Кфарджелади.
https://ria.ru/20241005/beyrut-1976466736.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС

"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС под Хайфой

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские пожарные в Хайфе
Израильские пожарные в Хайфе - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские пожарные в Хайфе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе ВВС Израиля "Рамат-Давид" к северу от города Хайфа, заявила в субботу пресс-служба движения.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами "Фади-1" базу "Рамат-Давид",- написано в заявлении.
Также в субботу утром под удар ливанского сопротивления попали места скопления израильских военных в районе поселений Ярун и Кфарджелади.
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута, сообщил источник
Вчера, 01:39
 
В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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