https://ria.ru/20241005/udar-1976496777.html

"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС

"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС - РИА Новости, 05.10.2024

"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе ВВС Израиля "Рамат-Давид" к северу от города Хайфа, заявила в субботу пресс-служба движения. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T11:27

2024-10-05T11:27

2024-10-05T11:38

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе ВВС Израиля "Рамат-Давид" к северу от города Хайфа, заявила в субботу пресс-служба движения."Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами "Фади-1" базу "Рамат-Давид",- написано в заявлении.Также в субботу утром под удар ливанского сопротивления попали места скопления израильских военных в районе поселений Ярун и Кфарджелади.

https://ria.ru/20241005/beyrut-1976466736.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024