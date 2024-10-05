https://ria.ru/20241005/udar-1976496777.html
"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС
"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС - РИА Новости, 05.10.2024
"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе ВВС Израиля "Рамат-Давид" к северу от города Хайфа, заявила в субботу пресс-служба движения. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:27
2024-10-05T11:27
2024-10-05T11:38
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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе ВВС Израиля "Рамат-Давид" к северу от города Хайфа, заявила в субботу пресс-служба движения."Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами "Фади-1" базу "Рамат-Давид",- написано в заявлении.Также в субботу утром под удар ливанского сопротивления попали места скопления израильских военных в районе поселений Ярун и Кфарджелади.
https://ria.ru/20241005/beyrut-1976466736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС
"Хезболла" нанесла ракетный удар по израильской базе ВВС под Хайфой