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За год более 63 тысяч московских учителей повысили квалификацию - РИА Новости, 05.10.2024
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09:37 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976483630.html
За год более 63 тысяч московских учителей повысили квалификацию
За год более 63 тысяч московских учителей повысили квалификацию - РИА Новости, 05.10.2024
За год более 63 тысяч московских учителей повысили квалификацию
Свыше 63 тысяч сотрудников системы московского образования прошли программы повышения квалификации по 44 направлениям обучения с начала 2024 года, сообщили РИА... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:37
2024-10-05T09:37
общество
москва
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Свыше 63 тысяч сотрудников системы московского образования прошли программы повышения квалификации по 44 направлениям обучения с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования. "В этом году обучилось уже 63 290 сотрудников системы столичного образования по 293 программам и 44 направлениям обучения. А ведь год еще не закончился", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что среди преподавателей востребованы программы по совершенствованию профессиональных компетенций в области менеджмента, кадрового обеспечения, воспитания, классного руководства, коммуникации и развития мягких навыков. "Портрет учителя: женщина – 45 лет, стаж работы – 19 лет 8 месяцев, образование – высшее", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976133437.html
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общество, москва
Общество, Москва
За год более 63 тысяч московских учителей повысили квалификацию

В 2024 году более 63 тысяч столичных учителей прошли обучение по 44 направлениям

© Пресс-служба Минпросвещения РоссииУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Пресс-служба Минпросвещения России
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Свыше 63 тысяч сотрудников системы московского образования прошли программы повышения квалификации по 44 направлениям обучения с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
"В этом году обучилось уже 63 290 сотрудников системы столичного образования по 293 программам и 44 направлениям обучения. А ведь год еще не закончился", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что среди преподавателей востребованы программы по совершенствованию профессиональных компетенций в области менеджмента, кадрового обеспечения, воспитания, классного руководства, коммуникации и развития мягких навыков.
"Портрет учителя: женщина – 45 лет, стаж работы – 19 лет 8 месяцев, образование – высшее", - рассказали в пресс-службе.
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