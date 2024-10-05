https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976483630.html

За год более 63 тысяч московских учителей повысили квалификацию

За год более 63 тысяч московских учителей повысили квалификацию - РИА Новости, 05.10.2024

За год более 63 тысяч московских учителей повысили квалификацию

Свыше 63 тысяч сотрудников системы московского образования прошли программы повышения квалификации по 44 направлениям обучения с начала 2024 года, сообщили РИА... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T09:37

2024-10-05T09:37

2024-10-05T09:37

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900145245_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_8dccf9bf114a1e0bc8840643f2e03657.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Свыше 63 тысяч сотрудников системы московского образования прошли программы повышения квалификации по 44 направлениям обучения с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования. "В этом году обучилось уже 63 290 сотрудников системы столичного образования по 293 программам и 44 направлениям обучения. А ведь год еще не закончился", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что среди преподавателей востребованы программы по совершенствованию профессиональных компетенций в области менеджмента, кадрового обеспечения, воспитания, классного руководства, коммуникации и развития мягких навыков. "Портрет учителя: женщина – 45 лет, стаж работы – 19 лет 8 месяцев, образование – высшее", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976133437.html

https://ria.ru/20240806/moskva-1964469506.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва