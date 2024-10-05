https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976478071.html

Володин поздравил учителей с профессиональным праздником

Володин поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2024

Володин поздравил учителей с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил работников педагогической сферы с профессиональным праздником. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:26

2024-10-05T08:26

2024-10-05T08:26

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

день учителя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил работников педагогической сферы с профессиональным праздником. День учителя отмечается в России в субботу. "Дорогие учителя! Поздравляю вас с праздником! Учитель — не просто профессия, а призвание", - сообщил Володин. Он подчеркнул, что знания и наставления, полученные в школе, служат поддержкой на протяжении всего жизненного пути и открывают новые возможности для самореализации, а также пожелал учителям счастья, здоровья и удачи.

https://ria.ru/20241005/pozdravlenie-1976464147.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, день учителя