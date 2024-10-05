https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976478071.html
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2024
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил работников педагогической сферы с профессиональным праздником. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:26
2024-10-05T08:26
2024-10-05T08:26
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
день учителя
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил работников педагогической сферы с профессиональным праздником. День учителя отмечается в России в субботу. "Дорогие учителя! Поздравляю вас с праздником! Учитель — не просто профессия, а призвание", - сообщил Володин. Он подчеркнул, что знания и наставления, полученные в школе, служат поддержкой на протяжении всего жизненного пути и открывают новые возможности для самореализации, а также пожелал учителям счастья, здоровья и удачи.
https://ria.ru/20241005/pozdravlenie-1976464147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, день учителя
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День учителя
Володин поздравил учителей с профессиональным праздником
Володин поздравил педагогов с Днем учителя, который отмечают 5 октября