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Грету Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2024
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18:31 05.10.2024 (обновлено: 19:08 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/tunberg-1976541413.html
Грету Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям, пишут СМИ
Грету Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2024
Грету Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям, пишут СМИ
Полиция задержала в Брюсселе шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время акции протеста против субсидирования секторов экономики, опирающихся на ископаемое... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T18:31
2024-10-05T19:08
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грета тунберг
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Полиция задержала в Брюсселе шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время акции протеста против субсидирования секторов экономики, опирающихся на ископаемое топливо, сообщила местная газета Soir. По информации издания, порядка 150 человек сели прямо на проезжей части на одной из центральных улиц Брюсселя с плакатами "Требуем нулевые выбросы уже сейчас". Однако полиция быстро рассредоточила участников протеста. При этом за отказ подчиниться полиции задержали нескольких человек, включая Тунберг.Акция прошла в поддержку письма, адресованного экоактивистами институтам Евросоюза. В письме ЕС обвиняют в том, что несмотря на заявленные цели по построению зеленой экономики, евроинституты продолжают поддерживать вредные для экологии производства не только на территории Европы, но и в странах Глобального Юга.
https://ria.ru/20240909/palestina-1971701224.html
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в мире, брюссель, европа, грета тунберг, евросоюз, происшествия
В мире, Брюссель, Европа, Грета Тунберг, Евросоюз, Происшествия
Грету Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям, пишут СМИ

Soir: в Брюсселе задержали экоактивистку Грету Тунберг во время акции протеста

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Полиция задержала в Брюсселе шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время акции протеста против субсидирования секторов экономики, опирающихся на ископаемое топливо, сообщила местная газета Soir.
По информации издания, порядка 150 человек сели прямо на проезжей части на одной из центральных улиц Брюсселя с плакатами "Требуем нулевые выбросы уже сейчас". Однако полиция быстро рассредоточила участников протеста. При этом за отказ подчиниться полиции задержали нескольких человек, включая Тунберг.
Акция прошла в поддержку письма, адресованного экоактивистами институтам Евросоюза. В письме ЕС обвиняют в том, что несмотря на заявленные цели по построению зеленой экономики, евроинституты продолжают поддерживать вредные для экологии производства не только на территории Европы, но и в странах Глобального Юга.
Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Грету Тунберг вывели с акции в поддержку Палестины
9 сентября, 20:55
 
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