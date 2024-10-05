https://ria.ru/20241005/tunberg-1976541413.html

Грету Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям, пишут СМИ

Грету Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2024

Грету Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям, пишут СМИ

Полиция задержала в Брюсселе шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время акции протеста против субсидирования секторов экономики, опирающихся на ископаемое... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T18:31

2024-10-05T18:31

2024-10-05T19:08

в мире

брюссель

европа

грета тунберг

евросоюз

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/09/1562090994_0:158:2975:1831_1920x0_80_0_0_1a1b4e6c3c4a6829d0a37e61c76a800c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Полиция задержала в Брюсселе шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время акции протеста против субсидирования секторов экономики, опирающихся на ископаемое топливо, сообщила местная газета Soir. По информации издания, порядка 150 человек сели прямо на проезжей части на одной из центральных улиц Брюсселя с плакатами "Требуем нулевые выбросы уже сейчас". Однако полиция быстро рассредоточила участников протеста. При этом за отказ подчиниться полиции задержали нескольких человек, включая Тунберг.Акция прошла в поддержку письма, адресованного экоактивистами институтам Евросоюза. В письме ЕС обвиняют в том, что несмотря на заявленные цели по построению зеленой экономики, евроинституты продолжают поддерживать вредные для экологии производства не только на территории Европы, но и в странах Глобального Юга.

https://ria.ru/20240909/palestina-1971701224.html

брюссель

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брюссель, европа, грета тунберг, евросоюз, происшествия