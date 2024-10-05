https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976567562.html
В Израиле предупредили о возможных терактах на территории страны
В Израиле предупредили о возможных терактах на территории страны - РИА Новости, 05.10.2024
В Израиле предупредили о возможных терактах на территории страны
Теракты могут произойти в Израиле накануне годовщины нападения палестинского движения ХАМАС, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:41
2024-10-05T23:41
2024-10-05T23:41
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848081805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c403b7193b54b6938a6a0da2ac7e4a81.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Теракты могут произойти в Израиле накануне годовщины нападения палестинского движения ХАМАС, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "На этой неделе мы встречаем годовщину с начала войны и (атаки) 7 октября. Мы укрепили силы и подготовились, предполагая, что накануне памятной даты будут предприняты попытки совершить нападения в тылу", - заявил пресс-секретарь, чьи слова приводятся на сайте ЦАХАЛ. Он добавил, что армия постоянно проводит оценку ситуации и находится на высоком уровне готовности. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241005/netanyakhu-1976558525.html
https://ria.ru/20241005/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848081805_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_2cf103b09ffe7ef8fcd17b33e207e599.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле предупредили о возможных терактах на территории страны
ЦАХАЛ: в Израиле могут произойти теракты накануне годовщины нападения ХАМАС
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Теракты могут произойти в Израиле накануне годовщины нападения палестинского движения ХАМАС, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
"На этой неделе мы встречаем годовщину с начала войны и (атаки) 7 октября. Мы укрепили силы и подготовились, предполагая, что накануне памятной даты будут предприняты попытки совершить нападения в тылу", - заявил пресс-секретарь, чьи слова приводятся на сайте ЦАХАЛ.
Он добавил, что армия постоянно проводит оценку ситуации и находится на высоком уровне готовности.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.