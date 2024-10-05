https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976567562.html

В Израиле предупредили о возможных терактах на территории страны

В Израиле предупредили о возможных терактах на территории страны - РИА Новости, 05.10.2024

В Израиле предупредили о возможных терактах на территории страны

Теракты могут произойти в Израиле накануне годовщины нападения палестинского движения ХАМАС, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T23:41

2024-10-05T23:41

2024-10-05T23:41

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Теракты могут произойти в Израиле накануне годовщины нападения палестинского движения ХАМАС, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "На этой неделе мы встречаем годовщину с начала войны и (атаки) 7 октября. Мы укрепили силы и подготовились, предполагая, что накануне памятной даты будут предприняты попытки совершить нападения в тылу", - заявил пресс-секретарь, чьи слова приводятся на сайте ЦАХАЛ. Он добавил, что армия постоянно проводит оценку ситуации и находится на высоком уровне готовности. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241005/netanyakhu-1976558525.html

https://ria.ru/20241005/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024