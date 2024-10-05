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В Израиле предупредили о возможных терактах на территории страны - РИА Новости, 05.10.2024
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23:41 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976567562.html
В Израиле предупредили о возможных терактах на территории страны
В Израиле предупредили о возможных терактах на территории страны - РИА Новости, 05.10.2024
В Израиле предупредили о возможных терактах на территории страны
Теракты могут произойти в Израиле накануне годовщины нападения палестинского движения ХАМАС, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:41
2024-10-05T23:41
в мире
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россия
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армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Теракты могут произойти в Израиле накануне годовщины нападения палестинского движения ХАМАС, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "На этой неделе мы встречаем годовщину с начала войны и (атаки) 7 октября. Мы укрепили силы и подготовились, предполагая, что накануне памятной даты будут предприняты попытки совершить нападения в тылу", - заявил пресс-секретарь, чьи слова приводятся на сайте ЦАХАЛ. Он добавил, что армия постоянно проводит оценку ситуации и находится на высоком уровне готовности. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241005/netanyakhu-1976558525.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле предупредили о возможных терактах на территории страны

ЦАХАЛ: в Израиле могут произойти теракты накануне годовщины нападения ХАМАС

© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудник правоохранительных органов Израиля
Сотрудник правоохранительных органов Израиля - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудник правоохранительных органов Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Теракты могут произойти в Израиле накануне годовщины нападения палестинского движения ХАМАС, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
"На этой неделе мы встречаем годовщину с начала войны и (атаки) 7 октября. Мы укрепили силы и подготовились, предполагая, что накануне памятной даты будут предприняты попытки совершить нападения в тылу", - заявил пресс-секретарь, чьи слова приводятся на сайте ЦАХАЛ.
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Он добавил, что армия постоянно проводит оценку ситуации и находится на высоком уровне готовности.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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