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ЦАХАЛ заявила о 130 снарядах, запущенных по Израилю со стороны Ливана

ЦАХАЛ заявила о 130 снарядах, запущенных по Израилю со стороны Ливана - РИА Новости, 05.10.2024

ЦАХАЛ заявила о 130 снарядах, запущенных по Израилю со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что за сутки со стороны Ливана было запущено около 130 снарядов по Израилю. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T23:20

2024-10-05T23:20

2024-10-05T23:21

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что за сутки со стороны Ливана было запущено около 130 снарядов по Израилю."В течение сегодняшнего дня (в субботу) около 130 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли территорию Израиля со стороны Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, хезболла