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ЦАХАЛ заявила о 130 снарядах, запущенных по Израилю со стороны Ливана - РИА Новости, 05.10.2024
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23:20 05.10.2024 (обновлено: 23:21 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976566622.html
ЦАХАЛ заявила о 130 снарядах, запущенных по Израилю со стороны Ливана
ЦАХАЛ заявила о 130 снарядах, запущенных по Израилю со стороны Ливана - РИА Новости, 05.10.2024
ЦАХАЛ заявила о 130 снарядах, запущенных по Израилю со стороны Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что за сутки со стороны Ливана было запущено около 130 снарядов по Израилю. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:20
2024-10-05T23:21
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
хезболла
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что за сутки со стороны Ливана было запущено около 130 снарядов по Израилю."В течение сегодняшнего дня (в субботу) около 130 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли территорию Израиля со стороны Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, хезболла
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Хезболла
ЦАХАЛ заявила о 130 снарядах, запущенных по Израилю со стороны Ливана

ЦАХАЛ: за сутки со стороны Ливана было запущено около 130 снарядов по Израилю

© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана
Израильская система ПВО Железный купол ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что за сутки со стороны Ливана было запущено около 130 снарядов по Израилю.
«
"В течение сегодняшнего дня (в субботу) около 130 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли территорию Израиля со стороны Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
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В миреИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ЛиванХезболла
 
 
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