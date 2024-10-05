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ЦАХАЛ заявила о 130 снарядах, запущенных по Израилю со стороны Ливана
ЦАХАЛ заявила о 130 снарядах, запущенных по Израилю со стороны Ливана - РИА Новости, 05.10.2024
ЦАХАЛ заявила о 130 снарядах, запущенных по Израилю со стороны Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что за сутки со стороны Ливана было запущено около 130 снарядов по Израилю. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:20
2024-10-05T23:20
2024-10-05T23:21
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что за сутки со стороны Ливана было запущено около 130 снарядов по Израилю."В течение сегодняшнего дня (в субботу) около 130 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли территорию Израиля со стороны Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, хезболла
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Хезболла
ЦАХАЛ заявила о 130 снарядах, запущенных по Израилю со стороны Ливана
ЦАХАЛ: за сутки со стороны Ливана было запущено около 130 снарядов по Израилю