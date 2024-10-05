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Во Владикавказе открыли выставку трофейной техники из зоны спецоперации - РИА Новости, 05.10.2024
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14:23 05.10.2024 (обновлено: 14:26 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/trofei-1976514439.html
Во Владикавказе открыли выставку трофейной техники из зоны спецоперации
Во Владикавказе открыли выставку трофейной техники из зоны спецоперации - РИА Новости, 05.10.2024
Во Владикавказе открыли выставку трофейной техники из зоны спецоперации
Выставку трофейной техники из зоны проведения специальной военной операции открыли на площади победы во Владикавказе, сообщает глава республики Сергей Меняйло в РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:23
2024-10-05T14:26
владикавказ
донецкая народная республика
сергей меняйло
владимир кочетков
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ПЯТИГОРСК, 5 окт - РИА Новости. Выставку трофейной техники из зоны проведения специальной военной операции открыли на площади победы во Владикавказе, сообщает глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что на главной площади Владикавказа откроется передвижная выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими Южного военного округа в ходе СВО на Донецком и Авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике. В мероприятии приняли участие врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы РСО – Алания Казбек Фриев, представители общественных организаций, жители республики. "Хвалёная западная техника, которой клоун Зеленский грозился разгромить русских, – на площади Свободы во Владикавказе в качестве трофея. Все желающие могут прийти и посмотреть на эту "угрозу", которую наши парни превратили в груду металлолома", - написал Меняйло.
https://ria.ru/20240928/volgograd-1975229282.html
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владикавказ, донецкая народная республика, сергей меняйло, владимир кочетков
Владикавказ, Донецкая Народная Республика, Сергей Меняйло, Владимир Кочетков
Во Владикавказе открыли выставку трофейной техники из зоны спецоперации

Меняйло: во Владикавказе открыли выставку трофейной техники из зоны спецоперации

© Фото : Сергей Меняйло/TelegramВыставка трофейной техники из зоны проведения специальной военной операции на площади победы во Владикавказе. 5 октября 2024
Выставка трофейной техники из зоны проведения специальной военной операции на площади победы во Владикавказе. 5 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Сергей Меняйло/Telegram
Выставка трофейной техники из зоны проведения специальной военной операции на площади победы во Владикавказе. 5 октября 2024
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ПЯТИГОРСК, 5 окт - РИА Новости. Выставку трофейной техники из зоны проведения специальной военной операции открыли на площади победы во Владикавказе, сообщает глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на главной площади Владикавказа откроется передвижная выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими Южного военного округа в ходе СВО на Донецком и Авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике.
Открытие выставки трофейной техники, захваченной в зоне специальной военной операции на Украине, на площади Павших Борцов в Волгограде - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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В мероприятии приняли участие врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы РСО – Алания Казбек Фриев, представители общественных организаций, жители республики.
"Хвалёная западная техника, которой клоун Зеленский грозился разгромить русских, – на площади Свободы во Владикавказе в качестве трофея. Все желающие могут прийти и посмотреть на эту "угрозу", которую наши парни превратили в груду металлолома", - написал Меняйло.
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ВладикавказДонецкая Народная РеспубликаСергей МеняйлоВладимир Кочетков
 
 
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