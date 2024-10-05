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Правительство выделило средства на строительство участков трассы М-12 - РИА Новости, 05.10.2024
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10:36 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/trassa-1976490819.html
Правительство выделило средства на строительство участков трассы М-12
Правительство выделило средства на строительство участков трассы М-12 - РИА Новости, 05.10.2024
Правительство выделило средства на строительство участков трассы М-12
Правительство выделило 9 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию участков, которые войдут в состав автодороги М-12 "Восток", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:36
2024-10-05T10:36
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство выделило 9 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию участков, которые войдут в состав автодороги М-12 "Восток", сообщила пресс-служба кабмина. "На опережающее строительство и реконструкцию четырёх участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 "Восток" от Казани до Екатеринбурга, выделено 9 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что речь идёт о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции ещё двух участков дорог на территории Республики Татарстан. "Решение позволит до конца 2024 года запустить движение по новым участкам дорог, которые, как и вся трасса М-12 "Восток", станут частью международного транспортного коридора "Россия", - отметили в правительстве.
https://ria.ru/20241005/puteshestviya-1974308106.html
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экономика, казань, екатеринбург, нижнекамск
Экономика, Казань, Екатеринбург, Нижнекамск
Правительство выделило средства на строительство участков трассы М-12

На строительство участков трассы М-12 "Восток" выделили девять миллиардов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие участка дороги
Открытие участка дороги - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Открытие участка дороги. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство выделило 9 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию участков, которые войдут в состав автодороги М-12 "Восток", сообщила пресс-служба кабмина.
"На опережающее строительство и реконструкцию четырёх участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 "Восток" от Казани до Екатеринбурга, выделено 9 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что речь идёт о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции ещё двух участков дорог на территории Республики Татарстан.
"Решение позволит до конца 2024 года запустить движение по новым участкам дорог, которые, как и вся трасса М-12 "Восток", станут частью международного транспортного коридора "Россия", - отметили в правительстве.
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ЭкономикаКазаньЕкатеринбургНижнекамск
 
 
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