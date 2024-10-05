https://ria.ru/20241005/trassa-1976490819.html

Правительство выделило средства на строительство участков трассы М-12

Правительство выделило средства на строительство участков трассы М-12 - РИА Новости, 05.10.2024

Правительство выделило средства на строительство участков трассы М-12

Правительство выделило 9 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию участков, которые войдут в состав автодороги М-12 "Восток", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:36

2024-10-05T10:36

2024-10-05T10:36

экономика

казань

екатеринбург

нижнекамск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899011238_0:0:3498:1968_1920x0_80_0_0_cf2a49115f70d89ff769822cab64d859.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство выделило 9 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию участков, которые войдут в состав автодороги М-12 "Восток", сообщила пресс-служба кабмина. "На опережающее строительство и реконструкцию четырёх участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 "Восток" от Казани до Екатеринбурга, выделено 9 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что речь идёт о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции ещё двух участков дорог на территории Республики Татарстан. "Решение позволит до конца 2024 года запустить движение по новым участкам дорог, которые, как и вся трасса М-12 "Восток", станут частью международного транспортного коридора "Россия", - отметили в правительстве.

https://ria.ru/20241005/puteshestviya-1974308106.html

https://ria.ru/20240930/oborudovanie-1975486663.html

казань

екатеринбург

нижнекамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, казань, екатеринбург, нижнекамск