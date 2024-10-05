https://ria.ru/20241005/trassa-1976490819.html
Правительство выделило средства на строительство участков трассы М-12
Правительство выделило средства на строительство участков трассы М-12 - РИА Новости, 05.10.2024
Правительство выделило средства на строительство участков трассы М-12
Правительство выделило 9 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию участков, которые войдут в состав автодороги М-12 "Восток", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:36
2024-10-05T10:36
2024-10-05T10:36
экономика
казань
екатеринбург
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство выделило 9 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию участков, которые войдут в состав автодороги М-12 "Восток", сообщила пресс-служба кабмина. "На опережающее строительство и реконструкцию четырёх участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 "Восток" от Казани до Екатеринбурга, выделено 9 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что речь идёт о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции ещё двух участков дорог на территории Республики Татарстан. "Решение позволит до конца 2024 года запустить движение по новым участкам дорог, которые, как и вся трасса М-12 "Восток", станут частью международного транспортного коридора "Россия", - отметили в правительстве.
https://ria.ru/20241005/puteshestviya-1974308106.html
https://ria.ru/20240930/oborudovanie-1975486663.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казань, екатеринбург, нижнекамск
Экономика, Казань, Екатеринбург, Нижнекамск
Правительство выделило средства на строительство участков трассы М-12
На строительство участков трассы М-12 "Восток" выделили девять миллиардов рублей