https://ria.ru/20241005/tramp-1976565902.html

Трамп будет проводить предвыборные мероприятия почти каждый день, пишут СМИ

Трамп будет проводить предвыборные мероприятия почти каждый день, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2024

Трамп будет проводить предвыборные мероприятия почти каждый день, пишут СМИ

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в последний месяц до дня голосования, 5 ноября, будет участвовать в предвыборных мероприятиях почти... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T23:06

2024-10-05T23:06

2024-10-05T23:06

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висконсин

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дональд трамп

камала харрис

politico

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в последний месяц до дня голосования, 5 ноября, будет участвовать в предвыборных мероприятиях почти каждый день, сообщает газета New York Post со ссылкой на источник. "Бывший президент Дональд Трамп на месяц перед 5 ноября, как ожидается, отправится в путь по предвыборным мероприятиям, которые будут "почти каждый божий день": митинги, небольшие выступления, интервью", - пишет издание со ссылкой на источник, ознакомленный с расписанием кандидата. По словам собеседника издания, согласно расписанию, Трамп будет проводить в неделю несколько митингов и выступлений, а также напрямую общаться с избирателями и участвовать в подкастах. Как следует из информации, имеющейся в распоряжении РИА Новости, на этих выходных у Трампа запланировано два предвыборных мероприятия: в субботу в колеблющемся штате Пенсильвания, в городе Батлер, где на него было совершено покушение летом, а в воскресенье - в другом колеблющемся штате - Висконсине. У кандидата от Демократической партии вице-президента Какмлы Харрис предвыборных мероприятий на выходные не запланировано. Ранее издание Politico писало о том, что демократы, в том числе некоторые из сотрудников Харрис, переживают, что вице-президент проводит недостаточное количество предвыборных мероприятий, что может стоить ей победы на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241005/kharris-1976548033.html

https://ria.ru/20240914/vybory-1972667197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пенсильвания, висконсин, сша, дональд трамп, камала харрис, politico, выборы президента сша — 2024