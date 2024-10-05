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Трамп будет проводить предвыборные мероприятия почти каждый день, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2024
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23:06 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/tramp-1976565902.html
Трамп будет проводить предвыборные мероприятия почти каждый день, пишут СМИ
Трамп будет проводить предвыборные мероприятия почти каждый день, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2024
Трамп будет проводить предвыборные мероприятия почти каждый день, пишут СМИ
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в последний месяц до дня голосования, 5 ноября, будет участвовать в предвыборных мероприятиях почти... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:06
2024-10-05T23:06
в мире
пенсильвания
висконсин
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politico
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в последний месяц до дня голосования, 5 ноября, будет участвовать в предвыборных мероприятиях почти каждый день, сообщает газета New York Post со ссылкой на источник. "Бывший президент Дональд Трамп на месяц перед 5 ноября, как ожидается, отправится в путь по предвыборным мероприятиям, которые будут "почти каждый божий день": митинги, небольшие выступления, интервью", - пишет издание со ссылкой на источник, ознакомленный с расписанием кандидата. По словам собеседника издания, согласно расписанию, Трамп будет проводить в неделю несколько митингов и выступлений, а также напрямую общаться с избирателями и участвовать в подкастах. Как следует из информации, имеющейся в распоряжении РИА Новости, на этих выходных у Трампа запланировано два предвыборных мероприятия: в субботу в колеблющемся штате Пенсильвания, в городе Батлер, где на него было совершено покушение летом, а в воскресенье - в другом колеблющемся штате - Висконсине. У кандидата от Демократической партии вице-президента Какмлы Харрис предвыборных мероприятий на выходные не запланировано. Ранее издание Politico писало о том, что демократы, в том числе некоторые из сотрудников Харрис, переживают, что вице-президент проводит недостаточное количество предвыборных мероприятий, что может стоить ей победы на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241005/kharris-1976548033.html
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в мире, пенсильвания, висконсин, сша, дональд трамп, камала харрис, politico, выборы президента сша — 2024
В мире, Пенсильвания, Висконсин, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Politico, Выборы президента США — 2024
Трамп будет проводить предвыборные мероприятия почти каждый день, пишут СМИ

NYP: Трамп намерен участвовать в предвыборных мероприятиях почти каждый день

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в последний месяц до дня голосования, 5 ноября, будет участвовать в предвыборных мероприятиях почти каждый день, сообщает газета New York Post со ссылкой на источник.
«
"Бывший президент Дональд Трамп на месяц перед 5 ноября, как ожидается, отправится в путь по предвыборным мероприятиям, которые будут "почти каждый божий день": митинги, небольшие выступления, интервью", - пишет издание со ссылкой на источник, ознакомленный с расписанием кандидата.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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Вчера, 19:55
По словам собеседника издания, согласно расписанию, Трамп будет проводить в неделю несколько митингов и выступлений, а также напрямую общаться с избирателями и участвовать в подкастах.
Как следует из информации, имеющейся в распоряжении РИА Новости, на этих выходных у Трампа запланировано два предвыборных мероприятия: в субботу в колеблющемся штате Пенсильвания, в городе Батлер, где на него было совершено покушение летом, а в воскресенье - в другом колеблющемся штате - Висконсине. У кандидата от Демократической партии вице-президента Какмлы Харрис предвыборных мероприятий на выходные не запланировано.
Ранее издание Politico писало о том, что демократы, в том числе некоторые из сотрудников Харрис, переживают, что вице-президент проводит недостаточное количество предвыборных мероприятий, что может стоить ей победы на выборах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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В миреПенсильванияВисконсинСШАДональд ТрампКамала ХаррисPoliticoВыборы президента США — 2024
 
 
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