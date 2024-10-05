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Трамп прибыл в Батлер на предвыборный митинг - РИА Новости, 05.10.2024
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22:49 05.10.2024 (обновлено: 23:07 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/tramp-1976565090.html
Трамп прибыл в Батлер на предвыборный митинг
Трамп прибыл в Батлер на предвыборный митинг - РИА Новости, 05.10.2024
Трамп прибыл в Батлер на предвыборный митинг
Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в субботу прибыл в Батлер, штат Пенсильвания, где в июле на него было... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T22:49
2024-10-05T23:07
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БАТЛЕР, 5 окт - РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в субботу прибыл в Батлер, штат Пенсильвания, где в июле на него было совершено покушение, передает корреспондент РИА Новости.Трамп под восторженные крики толпы пролетел в своем самолете над полем, где его выступления ожидают сторонники. В этот раз безопасность мероприятия была существенно усилена, на крышах за обстановкой следят снайперы.Покушение в Батлере произошло во время митинга 13 июля. Стрелявший, находившийся на крыше здания на расстоянии 100 метров от сцены, открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое пострадали. Второе покушение на бывшего президента было совершено 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде.
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в мире, сша, дональд трамп, флорида, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Флорида, Выборы президента США — 2024
Трамп прибыл в Батлер на предвыборный митинг

Трамп прибыл на предвыборный митинг в Батлере, где произошло покушение на него

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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БАТЛЕР, 5 окт - РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в субботу прибыл в Батлер, штат Пенсильвания, где в июле на него было совершено покушение, передает корреспондент РИА Новости.
Трамп под восторженные крики толпы пролетел в своем самолете над полем, где его выступления ожидают сторонники. В этот раз безопасность мероприятия была существенно усилена, на крышах за обстановкой следят снайперы.
Покушение в Батлере произошло во время митинга 13 июля. Стрелявший, находившийся на крыше здания на расстоянии 100 метров от сцены, открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое пострадали. Второе покушение на бывшего президента было совершено 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде.
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