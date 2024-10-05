Премьер Словакии оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине
Премьер Словакии Фицо: победа Трампа помогла бы завершить конфликт на Украине
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 окт - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США с большей вероятностью могла бы помочь завершению конфликта на Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Все ждут как какого-то чуда выборы нового американского президента. В предвыборной кампании всегда есть сильные заявления, я не хочу говорить, кто мой фаворит, потому что это решение американских граждан и мы должны его уважать. Заявления по типу "война (на Украине - ред.) закончится завтра" не так просты. Но я думаю, что в случае избрания Дональда Трампа вероятность завершения конфликта существенно выше, чем в случае избрания госпожи Харрис", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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