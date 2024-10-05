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Премьер Словакии оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 05.10.2024
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14:42 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/tramp-1976516538.html
Премьер Словакии оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине
Премьер Словакии оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 05.10.2024
Премьер Словакии оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине
Победа Дональда Трампа на выборах президента США с большей вероятностью могла бы помочь завершению конфликта на Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:42
2024-10-05T14:42
в мире
сша
украина
словакия
дональд трамп
роберт фицо
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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БРАТИСЛАВА, 5 окт - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США с большей вероятностью могла бы помочь завершению конфликта на Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Все ждут как какого-то чуда выборы нового американского президента. В предвыборной кампании всегда есть сильные заявления, я не хочу говорить, кто мой фаворит, потому что это решение американских граждан и мы должны его уважать. Заявления по типу "война (на Украине - ред.) закончится завтра" не так просты. Но я думаю, что в случае избрания Дональда Трампа вероятность завершения конфликта существенно выше, чем в случае избрания госпожи Харрис", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, украина, словакия, дональд трамп, роберт фицо, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Словакия, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Премьер Словакии оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине

Премьер Словакии Фицо: победа Трампа помогла бы завершить конфликт на Украине

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 окт - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США с большей вероятностью могла бы помочь завершению конфликта на Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Все ждут как какого-то чуда выборы нового американского президента. В предвыборной кампании всегда есть сильные заявления, я не хочу говорить, кто мой фаворит, потому что это решение американских граждан и мы должны его уважать. Заявления по типу "война (на Украине - ред.) закончится завтра" не так просты. Но я думаю, что в случае избрания Дональда Трампа вероятность завершения конфликта существенно выше, чем в случае избрания госпожи Харрис", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
СМИ: Трамп заставит Украину пойти на территориальные уступки
23 августа, 19:11
 
В миреСШАУкраинаСловакияДональд ТрампРоберт ФицоКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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