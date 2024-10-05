https://ria.ru/20241005/tramp-1976516538.html

Премьер Словакии оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине

Премьер Словакии оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 05.10.2024

Премьер Словакии оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине

Победа Дональда Трампа на выборах президента США с большей вероятностью могла бы помочь завершению конфликта на Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:42

2024-10-05T14:42

2024-10-05T14:42

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сша

украина

словакия

дональд трамп

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камала харрис

выборы президента сша — 2024

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БРАТИСЛАВА, 5 окт - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США с большей вероятностью могла бы помочь завершению конфликта на Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Все ждут как какого-то чуда выборы нового американского президента. В предвыборной кампании всегда есть сильные заявления, я не хочу говорить, кто мой фаворит, потому что это решение американских граждан и мы должны его уважать. Заявления по типу "война (на Украине - ред.) закончится завтра" не так просты. Но я думаю, что в случае избрания Дональда Трампа вероятность завершения конфликта существенно выше, чем в случае избрания госпожи Харрис", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240823/tramp-1968144017.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, словакия, дональд трамп, роберт фицо, камала харрис, выборы президента сша — 2024