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Рогов предложил ужесточить наказание за теракты в новых регионах - РИА Новости, 05.10.2024
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08:48 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/terakty-1976479686.html
Рогов предложил ужесточить наказание за теракты в новых регионах
Рогов предложил ужесточить наказание за теракты в новых регионах - РИА Новости, 05.10.2024
Рогов предложил ужесточить наказание за теракты в новых регионах
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых российских... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:48
2024-10-05T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых российских регионах. В Запорожской области на этой неделе дважды подрывали автомобили. Первый раз в Бердянске, автомобиль принадлежал бывшему судье, мужчина не пострадал. Второй – в Энергодаре, там погиб сотрудник Запорожской АЭС Андрей Короткий. "Нам необходимо изменить законодательство и ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых регионах, в которых введено военное положение из-за проведения специальной военной операции", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, каждый, кто сотрудничает с украинскими спецслужбами, должен понимать, что ему не уйти от наказания, чтобы никто из потенциальных преступников не смог рассчитывать на безнаказанную депортацию из России или обмен.
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в мире, россия, владимир рогов, андрей коротков
В мире, Россия, Владимир Рогов, Андрей Коротков
Рогов предложил ужесточить наказание за теракты в новых регионах

Рогов предложил ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых регионах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых российских регионах.
В Запорожской области на этой неделе дважды подрывали автомобили. Первый раз в Бердянске, автомобиль принадлежал бывшему судье, мужчина не пострадал. Второй – в Энергодаре, там погиб сотрудник Запорожской АЭС Андрей Короткий.
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"Нам необходимо изменить законодательство и ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых регионах, в которых введено военное положение из-за проведения специальной военной операции", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, каждый, кто сотрудничает с украинскими спецслужбами, должен понимать, что ему не уйти от наказания, чтобы никто из потенциальных преступников не смог рассчитывать на безнаказанную депортацию из России или обмен.
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