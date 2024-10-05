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Рогов предложил ужесточить наказание за теракты в новых регионах
Рогов предложил ужесточить наказание за теракты в новых регионах - РИА Новости, 05.10.2024
Рогов предложил ужесточить наказание за теракты в новых регионах
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых российских... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:48
2024-10-05T08:48
2024-10-05T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых российских регионах. В Запорожской области на этой неделе дважды подрывали автомобили. Первый раз в Бердянске, автомобиль принадлежал бывшему судье, мужчина не пострадал. Второй – в Энергодаре, там погиб сотрудник Запорожской АЭС Андрей Короткий. "Нам необходимо изменить законодательство и ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых регионах, в которых введено военное положение из-за проведения специальной военной операции", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, каждый, кто сотрудничает с украинскими спецслужбами, должен понимать, что ему не уйти от наказания, чтобы никто из потенциальных преступников не смог рассчитывать на безнаказанную депортацию из России или обмен.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир рогов, андрей коротков
В мире, Россия, Владимир Рогов, Андрей Коротков
Рогов предложил ужесточить наказание за теракты в новых регионах
Рогов предложил ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых регионах