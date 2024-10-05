https://ria.ru/20241005/telegram-1976557661.html

Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере

Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере - РИА Новости, 05.10.2024

Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере

Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере, компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября, РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T21:12

2024-10-05T21:12

2024-10-05T21:49

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере, компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября, следует из Telegram-канала Telegram Contests. "Telegram проводит конкурс для разработчиков iOS на создание медиаплеера с нуля. Задача: внедрить медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS (как для аудио, так и для видео) в Telegram для iOS", — говорится в публикации. Отмечается, что площадка должна поддерживать как автоматическое, так и ручное переключение между доступными видеопотоками в зависимости от пропускной способности Сети.Там добавили, что медиаплеер призван заменить AVPlayer, который сейчас используется в мессенджере. Кроме того, окончательная версия не должна вызывать проблемы с производительностью, нестабильность приложения и воспроизведения мультимедиа. Помимо этого, использование веб-интерфейса для воспроизведения аудио или видео запрещено.Результаты конкура станут известны в ноябре: призовой фонд составит 50 тысяч долларов, участвовать могут все. В свою очередь, у победителей может появиться шанс дальнейшего сотрудничества с Telegram.

https://ria.ru/20241002/telegram-1975923561.html

https://ria.ru/20240915/messendzhery-1972786269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, telegram, youtube