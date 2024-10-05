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Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере - РИА Новости, 05.10.2024
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21:12 05.10.2024 (обновлено: 21:49 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/telegram-1976557661.html
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере - РИА Новости, 05.10.2024
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере, компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября, РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T21:12
2024-10-05T21:49
технологии
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере, компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября, следует из Telegram-канала Telegram Contests. "Telegram проводит конкурс для разработчиков iOS на создание медиаплеера с нуля. Задача: внедрить медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS (как для аудио, так и для видео) в Telegram для iOS", — говорится в публикации. Отмечается, что площадка должна поддерживать как автоматическое, так и ручное переключение между доступными видеопотоками в зависимости от пропускной способности Сети.Там добавили, что медиаплеер призван заменить AVPlayer, который сейчас используется в мессенджере. Кроме того, окончательная версия не должна вызывать проблемы с производительностью, нестабильность приложения и воспроизведения мультимедиа. Помимо этого, использование веб-интерфейса для воспроизведения аудио или видео запрещено.Результаты конкура станут известны в ноябре: призовой фонд составит 50 тысяч долларов, участвовать могут все. В свою очередь, у победителей может появиться шанс дальнейшего сотрудничества с Telegram.
https://ria.ru/20241002/telegram-1975923561.html
https://ria.ru/20240915/messendzhery-1972786269.html
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технологии, telegram, youtube
Технологии, Telegram, YouTube
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере

Telegram объявил конкурс для разработчиков iOS на создание аналога YouTube

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере, компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября, следует из Telegram-канала Telegram Contests.
«
"Telegram проводит конкурс для разработчиков iOS на создание медиаплеера с нуля. Задача: внедрить медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS (как для аудио, так и для видео) в Telegram для iOS", — говорится в публикации.
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Отмечается, что площадка должна поддерживать как автоматическое, так и ручное переключение между доступными видеопотоками в зависимости от пропускной способности Сети.
Там добавили, что медиаплеер призван заменить AVPlayer, который сейчас используется в мессенджере. Кроме того, окончательная версия не должна вызывать проблемы с производительностью, нестабильность приложения и воспроизведения мультимедиа. Помимо этого, использование веб-интерфейса для воспроизведения аудио или видео запрещено.
Результаты конкура станут известны в ноябре: призовой фонд составит 50 тысяч долларов, участвовать могут все. В свою очередь, у победителей может появиться шанс дальнейшего сотрудничества с Telegram.
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