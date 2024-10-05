https://ria.ru/20241005/tank-1976471960.html

Военные эвакуировали подбитый на Авдеевском направлении украинский танк

Военные эвакуировали подбитый на Авдеевском направлении украинский танк - РИА Новости, 05.10.2024

Военные эвакуировали подбитый на Авдеевском направлении украинский танк

Российские военнослужащие группировки "Центр" эвакуировали подбитый украинский танк на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T05:35

2024-10-05T05:35

2024-10-05T05:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" эвакуировали подбитый украинский танк на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы группировки войск "Центр" успешно эвакуировали захваченный в бою танк ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что сначала военнослужащие провели инженерную разведку района эвакуации и маршрута подъезда к танку, чтобы обеспечить безопасность личного состава и используемой техники. Затем они отбуксировали ее в безопасный район, где специалисты осмотрели её и определили, что дальше делать с танком. Украинский танк подорвался на противотанковой мине, после чего был добит операторами FPV-дронов группировки, уточнили в МО РФ. Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик с кадрами эвакуации. Как рассказал старший мастер бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) с позывным "Фаза", за безопасность отвечают двое военнослужащих, "один смотрит мины, один – за небом". Также, по его словам, на то, чтобы подцепить танк к машине, уходит не более минуты. "Техники очень много, но в основном она сгоревшая. Она не нужна. Сколько мы танков выдернули – очень много. БТРы, БМП, МТ-ЛБ. У экипажа есть мечта выдернуть Leopard или Abrams", - отметил "Фаза".

https://ria.ru/20241005/t-80--1976471317.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире