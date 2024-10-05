https://ria.ru/20241005/t-80--1976471317.html

Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект

Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект - РИА Новости, 05.10.2024

Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Восток" во время штурма Угледара израсходовал свой боезапас, но не вышел из боя, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T05:13

2024-10-05T05:13

2024-10-05T13:13

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россия

угледар

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Восток" во время штурма Угледара израсходовал свой боезапас, но не вышел из боя, сообщили в Минобороны России. Минобороны объявило об освобождении Угледара 3 октября. "Один из экипажей танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск "Восток" из Забайкалья первым прорвался к Угледару с западного направления, проложив катковым тралом дорогу штурмовикам", — говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж израсходовал весь боекомплект на оказание огневой поддержки наступающих штурмовиков, но из боя не вышел. "У нас немного боекомплекта не хватило. Быстро отстреляли, и эрпэгэшник вылез из лесопосадки. <…> Получается, пушку нам пробили", — приводит Минобороны слова механика-водителя танка Т-80 с позывным Бурый.

https://ria.ru/20241005/ugledar-1976470837.html

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россия, угледар, т-80