https://ria.ru/20241005/t-80--1976471317.html
Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект
Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект - РИА Новости, 05.10.2024
Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект
Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Восток" во время штурма Угледара израсходовал свой боезапас, но не вышел из боя, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T05:13
2024-10-05T05:13
2024-10-05T13:13
специальная военная операция на украине
россия
угледар
т-80
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540232_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_41e10041d70a5a92a742346973fade4e.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Восток" во время штурма Угледара израсходовал свой боезапас, но не вышел из боя, сообщили в Минобороны России. Минобороны объявило об освобождении Угледара 3 октября. "Один из экипажей танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск "Восток" из Забайкалья первым прорвался к Угледару с западного направления, проложив катковым тралом дорогу штурмовикам", — говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж израсходовал весь боекомплект на оказание огневой поддержки наступающих штурмовиков, но из боя не вышел. "У нас немного боекомплекта не хватило. Быстро отстреляли, и эрпэгэшник вылез из лесопосадки. <…> Получается, пушку нам пробили", — приводит Минобороны слова механика-водителя танка Т-80 с позывным Бурый.
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976470837.html
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976471093.html
россия
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540232_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_83646109a2ac5cb099e51ed366de6efb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, угледар, т-80
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Т-80
Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект
Т-80БВМ продолжил штурм Угледара даже после того, как у него закончились снаряды
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Восток" во время штурма Угледара израсходовал свой боезапас, но не вышел из боя, сообщили в Минобороны России.
Минобороны объявило об освобождении Угледара 3 октября.
"Один из экипажей танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск "Восток" из Забайкалья первым прорвался к Угледару с западного направления, проложив катковым тралом дорогу штурмовикам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж израсходовал весь боекомплект на оказание огневой поддержки наступающих штурмовиков, но из боя не вышел.
"У нас немного боекомплекта не хватило. Быстро отстреляли, и эрпэгэшник вылез из лесопосадки. <…> Получается, пушку нам пробили", — приводит Минобороны слова механика-водителя танка Т-80 с позывным Бурый.