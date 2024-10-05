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Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 05.10.2024 (обновлено: 13:13 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/t-80--1976471317.html
Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект
Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект - РИА Новости, 05.10.2024
Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект
Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Восток" во время штурма Угледара израсходовал свой боезапас, но не вышел из боя, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T05:13
2024-10-05T13:13
специальная военная операция на украине
россия
угледар
т-80
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Восток" во время штурма Угледара израсходовал свой боезапас, но не вышел из боя, сообщили в Минобороны России. Минобороны объявило об освобождении Угледара 3 октября. "Один из экипажей танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск "Восток" из Забайкалья первым прорвался к Угледару с западного направления, проложив катковым тралом дорогу штурмовикам", — говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж израсходовал весь боекомплект на оказание огневой поддержки наступающих штурмовиков, но из боя не вышел. "У нас немного боекомплекта не хватило. Быстро отстреляли, и эрпэгэшник вылез из лесопосадки. &lt;…&gt; Получается, пушку нам пробили", — приводит Минобороны слова механика-водителя танка Т-80 с позывным Бурый.
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976470837.html
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976471093.html
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россия, угледар, т-80
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Т-80
Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект

Т-80БВМ продолжил штурм Угледара даже после того, как у него закончились снаряды

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Восток" во время штурма Угледара израсходовал свой боезапас, но не вышел из боя, сообщили в Минобороны России.
Минобороны объявило об освобождении Угледара 3 октября.
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В Минобороны рассказали, как удалось сломить оборону ВСУ в Угледаре
Вчера, 05:04
"Один из экипажей танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск "Восток" из Забайкалья первым прорвался к Угледару с западного направления, проложив катковым тралом дорогу штурмовикам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж израсходовал весь боекомплект на оказание огневой поддержки наступающих штурмовиков, но из боя не вышел.
"У нас немного боекомплекта не хватило. Быстро отстреляли, и эрпэгэшник вылез из лесопосадки. <…> Получается, пушку нам пробили", — приводит Минобороны слова механика-водителя танка Т-80 с позывным Бурый.
Первые панорамные кадры Угледара после его освобождения ВС России - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Сотни жителей Угледара пока невозможно эвакуировать, сообщили в Минобороны
Вчера, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУгледарТ-80
 
 
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