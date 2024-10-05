Экс-советник госдепа оценил вероятность беспорядков в США после выборов
Экс-советник госдепа Карден: выборы не вызовут в США крупных беспорядков
© AP Photo / Julia NikhinsonСтатуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката
© AP Photo / Julia Nikhinson
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Повторения сценария с крупными беспорядками в США после выборов 5 ноября ждать не стоит, заявил РИА Новости бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
Толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия.
"Похоже, это уже третьи выборы, которые будут совершенно депрессивными … На этот раз я не верю в прогнозы о крупномасштабных беспорядках", - заявил аналитик.
Он отметил, что слабый рост экономики США может помочь Трампу отбить Белый дом у демократов, однако на данный момент точные прогнозы дать невозможно.
Главной неожиданностью выборов может быть только третья попытка покушения на Трампа, утверждает Карден.
Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан.
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