https://ria.ru/20241005/ssha-1976468631.html

Экс-советник госдепа оценил вероятность беспорядков в США после выборов

Экс-советник госдепа оценил вероятность беспорядков в США после выборов - РИА Новости, 05.10.2024

Экс-советник госдепа оценил вероятность беспорядков в США после выборов

Повторения сценария с крупными беспорядками в США после выборов 5 ноября ждать не стоит, заявил РИА Новости бывший советник в двусторонней... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T03:03

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Повторения сценария с крупными беспорядками в США после выборов 5 ноября ждать не стоит, заявил РИА Новости бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден. Толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия. "Похоже, это уже третьи выборы, которые будут совершенно депрессивными … На этот раз я не верю в прогнозы о крупномасштабных беспорядках", - заявил аналитик. Он отметил, что слабый рост экономики США может помочь Трампу отбить Белый дом у демократов, однако на данный момент точные прогнозы дать невозможно. Главной неожиданностью выборов может быть только третья попытка покушения на Трампа, утверждает Карден. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан.

https://ria.ru/20241002/tsik-1976050770.html

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