https://ria.ru/20241005/ssha-1976453029.html

Возвращение бумеранга: Штаты поставили перед страшным выбором

Возвращение бумеранга: Штаты поставили перед страшным выбором - РИА Новости, 05.10.2024

Возвращение бумеранга: Штаты поставили перед страшным выбором

США уверены, что могут управлять степенью эскалации конфликтов (как уже идущих, так и потенциальных) в любой точке мира: на Украине, Ближнем Востоке, вокруг... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:00

2024-10-05T08:00

2024-10-05T08:02

в мире

израиль

иран

сша

нафтали беннет

владимир путин

оон

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976452797_0:0:1454:818_1920x0_80_0_0_fd45c53a03dab855d827f9fd4f66a39a.jpg

США уверены, что могут управлять степенью эскалации конфликтов (как уже идущих, так и потенциальных) в любой точке мира: на Украине, Ближнем Востоке, вокруг Тайваня. Где-то сыграть на обострение, где-то на затягивание — все в итоге регулируется Вашингтоном, даже тогда, когда для этого требуется выстраивать очень сложные комбинации. Регулировать — не значит непременно побеждать: можно в итоге остаться при своих или даже понести определенные потери. Регулировать — значит иметь возможность определять ход и скорость событий, и это важнейший признак сверхдержавы, пытающейся сохранить статус мирового гегемона.Поэтому Киев не получает разрешения на удары дальнобойным оружием по России — сейчас Штаты вынуждены считаться с предупреждением Владимира Путина о том, что это приведет к эскалации конфликта между Западом и Россией. Америке в данный момент это абсолютно не нужно — и, учитывая зависимость Украины от США, в Киеве не могут себе позволить ослушаться приказа из Вашингтона.Однако на Ближнем Востоке ситуация складывается совсем по-другому: Штаты уже год не могут повлиять на Израиль, который после начала операции в Газе сделал ставку на эскалацию конфликта на весь Ближний Восток и втягивание в него США. Конечно, Израиль — не Украина и даже не рядовая часть американского глобального проекта. По сути, он — клиент наднациональных мировых элит, руководящих в том числе и США. Но это не отменяет того, что именно Америка является базой и главной силой этих элит — и именно на ее мощи и влиянии основывается весь англосаксонский проект глобализации. Поэтому как бы высоко ни ставились интересы Израиля, американские, несомненно, выше — потому что если влияние Штатов в мире критически упадет, то у Израиля не будет будущего. Без американской помощи Украина, как признают на Западе, продержится пару недель, но и Израиль не выстоит долго.Поэтому никакого "хвост виляет собакой" тут быть не может: "Америка превыше всего", исходя не из представлений американских изоляционистов о необходимости концентрации на решении нарастающих внутренних проблем и противоречий, а просто учитывая важность сохранения ее позиций мирового гегемона. И если Израиль зарывается, забывая о фундаментальных интересах глобалистов, его, по идее, должны были бы поставить на место — тем более в такой критический для США момент, как предстоящие через месяц президентские выборы. Увеличение уже год полыхающего на Ближнем Востоке пожара категорически не в интересах американского истеблишмента, потому что подтачивает и так шаткие позиции администрации Байдена — Харрис. Недовольство самых разных частей традиционных сторонников демократов — от молодежи до мусульман — увеличивает шансы Трампа на победу. А это категорически неприемлемо для глобалистской элиты. И никакие амбиции и планы Нетаньяху тут роли не играют — ставки несопоставимы.Но что мы видим сейчас? Израиль упорно давит на кнопку эскалации — не слушая советов из Вашингтона. Конечно, Нетаньяху не прислушивался к ним весь последний год, активно играя на противоречиях в американской элите (где обе партии должны демонстрировать свою поддержку Израиля), однако за последнее время может показаться, что он совсем отвязался. После убийства в июле в Тегеране лидера палестинского ХАМАС Израиль не дождался ответа Ирана — и перешел к новой стадии провокаций. Теракт с пейджерами, убийство лидера "Хезболлы" и начало наземного вторжения в Ливан — все это игра с большим огнем, которым станет прямое втягивание в конфликт Ирана, после чего Израиль рассчитывает втянуть в войну и США. Достиг ли Нетаньяху своих целей? Нет — потому что даже удар Ирана по Израилю 1 октября не дает Америке повода для начала операции против Тегерана. А без этого все израильские теракты, бомбежки и геноцид ничего не дают Нетаньяху — сам Израиль не в состоянии изменить ближневосточную реальность и свое положение. Америка влезать не хочет — и тогда Израиль начинает шантажировать ее.Вот что написал после иранских ударов бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет: "У Израиля есть величайшая за 50 лет возможность изменить облик Ближнего Востока. Руководство Ирана, которое раньше хорошо играло в шахматы, сегодня вечером допустило ужасную ошибку. Мы должны действовать сейчас, чтобы уничтожить ядерную программу Ирана, его центральные энергетические объекты и нанести фатальный вред этому террористическому режиму".Это не просто мнение экс-премьера — накануне ударов Нетаньяху выступил с обращением к иранскому народу, в котором сочетал угрозы с обличением "антинародного" иранского режима и предупреждением, что "Иран станет свободным гораздо раньше, чем думают люди". То есть Израиль делает ставку на то, что удары по Ирану приведут к внутренней смуте и падению власти аятолл, и понятно, что, по его расчетам, эти удары будет наносить не столько израильская, сколько американская армия.Этот безумный сценарий с нападением на Иран вынашивается в Вашингтоне и Израиле уже два десятилетия — а тот же Нетаньяху неоднократно утверждал (в том числе с трибуны ООН) о том, что до момента получения Ираном ядерного оружия остались считаные месяцы. И поэтому, дескать, нужно нанести упреждающий удар — чтобы не дать "террористическому режиму" обзавестись атомной бомбой. Поэтому, когда сейчас Беннет в открытую призывает ударить по иранским ядерным объектам, к этому нужно отнестись максимально серьезно.Израиль сам не захочет бить по подземным объектам — да это и бесполезно: его авиация и ракеты не смогут разрушить бункеры. А Америка не готова участвовать в этом — и даже Байден уже высказался на этот счет. Но сам факт того, что эта тема на полном серьезе обсуждается и продвигается израильским руководством, свидетельствует о его настрое на максимальную эскалацию конфликта. Хорошо, говорят они американцам, по ядерным объектам бить не будем — но давайте ударим по иранской нефтянке, уничтожим порт, через который идет экспорт? Американцы и тут против, потому что это не просто приведет к росту цен (совершенно не нужному для администрации), но и может вынудить Иран перекрыть Ормузский пролив, то есть вызовет коллапс энергетического рынка.Последний вариант для Израиля — ударить по центрам управления иранскими ракетами. Однако и для этого необходимо американское участие — и именно этот вариант сейчас, похоже, пытается продавить Нетаньяху. Но если США примут участие в налете на Иран, то они станут прямым агрессором и развяжут Ирану руки в действиях против американских баз и флота в регионе. Понятно, что сейчас Харрис меньше всего нужны жертвы среди американских военных — они просто гарантируют переизбрание Трампа.То есть Израиль оказался в тупике: война в Ливане, как и в Газе, не ведет ни к какой победе — сколько бы мирных граждан и бойцов ХАМАС и "Хезболлы" он ни убил, сколько бы их лидеров ни уничтожил, он ничего не добьется. Не может он и втянуть Иран в войну — чтобы уничтожить его руками американцев.Но и США оказались в патовой ситуации: они уже не могут контролировать эскалацию, а Нетаньяху их не слушается, понимая, что Америка все равно будет поддерживать Израиль. То, что поддержка бесчинств и провокаций, как и неспособность привести стороны к соглашению, будет стоить Америке очень дорого (даже если брать только влияние и репутацию в исламском мире), Нетаньяху не волнует. Не потому, что он списал США со счетов, а потому, что Америка сама создала ситуацию, при которой уже не может управлять развитием событий.На Украине это еще получается, а вот в Израиле уже не работает. Пока у США есть силы не поддаваться на явные провокации, но что будет, когда в самом Вашингтоне начнется открытая борьба за власть?

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241004/zapad-1976225325.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975598634.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

в мире, израиль, иран, сша, нафтали беннет, владимир путин, оон, хезболла, хамас, аналитика