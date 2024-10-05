https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976500788.html

Южная группировка освободила Желанное Второе

Южная группировка освободила Желанное Второе - РИА Новости, 05.10.2024

Южная группировка освободила Желанное Второе

Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:07

2024-10-05T12:07

2024-10-05T23:55

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Силы группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.Кроме того, бойцы отразили три контратаки штурмовиков противника. ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241003/ugledar-1976219798.html

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, безопасность