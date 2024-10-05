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Южная группировка освободила Желанное Второе - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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12:07 05.10.2024 (обновлено: 23:55 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976500788.html
Южная группировка освободила Желанное Второе
Южная группировка освободила Желанное Второе - РИА Новости, 05.10.2024
Южная группировка освободила Желанное Второе
Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:07
2024-10-05T23:55
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Силы группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.Кроме того, бойцы отразили три контратаки штурмовиков противника. ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976219798.html
россия
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Южная группировка освободила Желанное Второе

Минобороны: ВС России освободили в ДНР населенный пункт Желанное Второе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Желанное Второе в ДНР
Освобожденное село Желанное Второе в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Желанное Второе в ДНР
Силы группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.
Кроме того, бойцы отразили три контратаки штурмовиков противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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ВСУ потеряли:
  • до 755 военнослужащих;
  • девять автомобилей;
  • гаубицу FH70 155-миллиметровую производства Великобритании;
  • две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
  • гаубицу М198 155-миллиметровую производства США;
  • гаубицу М777 155-миллиметровую производства США;
  • два 105-миллиметровых орудия М119 производства США.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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