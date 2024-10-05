Южная группировка освободила Желанное Второе
Минобороны: ВС России освободили в ДНР населенный пункт Желанное Второе
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Желанное Второе в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Желанное Второе в ДНР
Силы группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.
Кроме того, бойцы отразили три контратаки штурмовиков противника.
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ВСУ потеряли:
- до 755 военнослужащих;
- девять автомобилей;
- гаубицу FH70 155-миллиметровую производства Великобритании;
- две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
- гаубицу М198 155-миллиметровую производства США;
- гаубицу М777 155-миллиметровую производства США;
- два 105-миллиметровых орудия М119 производства США.
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