https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976470717.html

ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях

ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях - РИА Новости, 05.10.2024

ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях

Украинские войска на Липцовском и Волчанском направлениях потеряли до 115 военнослужащих в результате поражения, нанесенного российской группировкой "Север",... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T05:02

2024-10-05T05:02

2024-10-05T09:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска на Липцовском и Волчанском направлениях потеряли до 115 военнослужащих в результате поражения, нанесенного российской группировкой "Север", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин."Группировка войск "Север" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", — рассказал он.Как уточнил Якимкин, подразделения группировки на Липцовском и Волчанском направлениях в районах Бочково, Волчанских Хуторов, Липцов и Волчанска нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 129-й бригады территориальной обороны.ВСУ потеряли:Накануне в Минобороны сообщили, что группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 30 человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241004/plennye-1976352016.html

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вооруженные силы украины, в мире