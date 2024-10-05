https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976470717.html
ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях
ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях - РИА Новости, 05.10.2024
ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях
Украинские войска на Липцовском и Волчанском направлениях потеряли до 115 военнослужащих в результате поражения, нанесенного российской группировкой "Север",... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T05:02
2024-10-05T05:02
2024-10-05T09:51
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска на Липцовском и Волчанском направлениях потеряли до 115 военнослужащих в результате поражения, нанесенного российской группировкой "Север", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин."Группировка войск "Север" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", — рассказал он.Как уточнил Якимкин, подразделения группировки на Липцовском и Волчанском направлениях в районах Бочково, Волчанских Хуторов, Липцов и Волчанска нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 129-й бригады территориальной обороны.ВСУ потеряли:Накануне в Минобороны сообщили, что группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 30 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 115 человек на Волчанском и Липцовском направлениях
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска на Липцовском и Волчанском направлениях потеряли до 115 военнослужащих в результате поражения, нанесенного российской группировкой "Север", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.
«
"Группировка войск "Север" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", — рассказал он.
Как уточнил Якимкин, подразделения группировки на Липцовском и Волчанском направлениях в районах Бочково, Волчанских Хуторов, Липцов и Волчанска нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 129-й бригады территориальной обороны.
- до 115 военнослужащих;
- боевую бронированную машину;
- три автомобиля;
- гаубицу Д-30 122-миллиметровую.
Накануне в Минобороны сообщили, что группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 30 человек.