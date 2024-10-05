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ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 05.10.2024 (обновлено: 09:51 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976470717.html
ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях
ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях - РИА Новости, 05.10.2024
ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях
Украинские войска на Липцовском и Волчанском направлениях потеряли до 115 военнослужащих в результате поражения, нанесенного российской группировкой "Север",... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T05:02
2024-10-05T09:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска на Липцовском и Волчанском направлениях потеряли до 115 военнослужащих в результате поражения, нанесенного российской группировкой "Север", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.&quot;Группировка войск &quot;Север&quot; продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции&quot;, — рассказал он.Как уточнил Якимкин, подразделения группировки на Липцовском и Волчанском направлениях в районах Бочково, Волчанских Хуторов, Липцов и Волчанска нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 129-й бригады территориальной обороны.ВСУ потеряли:Накануне в Минобороны сообщили, что группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 30 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241004/plennye-1976352016.html
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ потеряли до 115 человек на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 115 человек на Волчанском и Липцовском направлениях

© AP Photo / Oleg PetrasiukРаненый украинский военный недалеко от Часова Яра
Раненый украинский военный недалеко от Часова Яра - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Раненый украинский военный недалеко от Часова Яра. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска на Липцовском и Волчанском направлениях потеряли до 115 военнослужащих в результате поражения, нанесенного российской группировкой "Север", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.
«

"Группировка войск "Север" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", — рассказал он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как уточнил Якимкин, подразделения группировки на Липцовском и Волчанском направлениях в районах Бочково, Волчанских Хуторов, Липцов и Волчанска нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 129-й бригады территориальной обороны.
ВСУ потеряли:
  • до 115 военнослужащих;
  • боевую бронированную машину;
  • три автомобиля;
  • гаубицу Д-30 122-миллиметровую.
Накануне в Минобороны сообщили, что группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 30 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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