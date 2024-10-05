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Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2024
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09:52 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/sobjanin-1976485223.html
Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя
Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2024
Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя
Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении с Днем учителя отметил, что быть учителем почетно и ответственно, поздравление опубликовано в его Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:52
2024-10-05T09:52
общество
москва
сергей собянин
день учителя
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении с Днем учителя отметил, что быть учителем почетно и ответственно, поздравление опубликовано в его Telegram-канале. "Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днём учителя! Быть учителем - почётно и ответственно. От таланта, мудрости и терпения педагога зависят профессиональное становление, жизненная закалка и нравственное здоровье подрастающего поколения", - говорится в сообщении. Мэр отметил, что московское образование динамично развивается и каждый год берёт новую высоту, школы Москвы входят в десятку лучших в мире, это безусловный успех учительского сообщества столицы. "Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые внесли большой вклад в образование и воспитание нескольких поколений юных москвичей. И сегодня передают опыт и знания молодым коллегам - достойным продолжателям традиций благородной и самой важной профессии", - добавил Собянин. Кроме того, мэр пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.
https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976478071.html
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общество, москва, сергей собянин, день учителя
Общество, Москва, Сергей Собянин, День учителя
Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя

Мэр Москвы Собянин: быть учителем почетно и ответственно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении с Днем учителя отметил, что быть учителем почетно и ответственно, поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
"Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днём учителя! Быть учителем - почётно и ответственно. От таланта, мудрости и терпения педагога зависят профессиональное становление, жизненная закалка и нравственное здоровье подрастающего поколения", - говорится в сообщении.
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Мэр отметил, что московское образование динамично развивается и каждый год берёт новую высоту, школы Москвы входят в десятку лучших в мире, это безусловный успех учительского сообщества столицы.
"Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые внесли большой вклад в образование и воспитание нескольких поколений юных москвичей. И сегодня передают опыт и знания молодым коллегам - достойным продолжателям традиций благородной и самой важной профессии", - добавил Собянин.
Кроме того, мэр пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.
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