https://ria.ru/20241005/sobaki-1976489355.html

В Бодайбо бродячие собаки покусали троих детей

В Бодайбо бродячие собаки покусали троих детей - РИА Новости, 05.10.2024

В Бодайбо бродячие собаки покусали троих детей

Трое детей в городе Бодайбо на севере Иркутской области стали жертвами нападения бродячих собак, расследуется уголовное дело по статье о халатности, сообщает... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:20

2024-10-05T10:20

2024-10-05T10:20

происшествия

бодайбо

иркутская область

россия

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ИРКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Трое детей в городе Бодайбо на севере Иркутской области стали жертвами нападения бродячих собак, расследуется уголовное дело по статье о халатности, сообщает Иркутская областная прокуратура. По данным прокуратуры, на улице Урицкого в городе Бодайбо по дороге в школу на двух девочек в возрасте 6 и 15 лет, а также 12-летнего мальчика напали собаки. Пострадавшие с ранами от укусов обратились за медицинской помощью в травмпункт. "Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Прокуратура также оценит исполнение органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными и защите прав несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240702/novosibirsk-1956871159.html

https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html

бодайбо

иркутская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, бодайбо, иркутская область, россия