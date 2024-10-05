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В Бодайбо бродячие собаки покусали троих детей
В Бодайбо бродячие собаки покусали троих детей - РИА Новости, 05.10.2024
В Бодайбо бродячие собаки покусали троих детей
Трое детей в городе Бодайбо на севере Иркутской области стали жертвами нападения бродячих собак, расследуется уголовное дело по статье о халатности, сообщает... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:20
2024-10-05T10:20
2024-10-05T10:20
происшествия
бодайбо
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ИРКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Трое детей в городе Бодайбо на севере Иркутской области стали жертвами нападения бродячих собак, расследуется уголовное дело по статье о халатности, сообщает Иркутская областная прокуратура. По данным прокуратуры, на улице Урицкого в городе Бодайбо по дороге в школу на двух девочек в возрасте 6 и 15 лет, а также 12-летнего мальчика напали собаки. Пострадавшие с ранами от укусов обратились за медицинской помощью в травмпункт. "Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Прокуратура также оценит исполнение органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными и защите прав несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240702/novosibirsk-1956871159.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бодайбо, иркутская область, россия
Происшествия, Бодайбо, Иркутская область, Россия
В Бодайбо бродячие собаки покусали троих детей
В Бодайбо бродячие собаки покусали троих детей, заведено уголовное дело