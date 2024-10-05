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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 05.10.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрыв раздался в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:54
2024-10-05T14:54
2024-10-05T14:54
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении СМИ. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240902/herson-1969979137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
"Общественное": в Херсоне прогремели взрывы