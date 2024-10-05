https://ria.ru/20241005/smi-1976476842.html

СМИ сообщили о масштабной хакерской атаке на провайдеров в США

СМИ сообщили о масштабной хакерской атаке на провайдеров в США - РИА Новости, 05.10.2024

СМИ сообщили о масштабной хакерской атаке на провайдеров в США

Ряд американских провайдеров широкополосного доступа в интернет подверглись, как утверждается, масштабной атаке со стороны китайских хакеров, направленной на... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:04

2024-10-05T08:04

2024-10-05T08:04

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ряд американских провайдеров широкополосного доступа в интернет подверглись, как утверждается, масштабной атаке со стороны китайских хакеров, направленной на сбор разведданных, в том числе через системы, связанные с прослушкой телефонов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "По словам людей, знакомых с этим вопросом, хакеры могли месяцами или дольше иметь доступ к сетевой инфраструктуре, используемой для взаимодействия с легальными запросами США на данные связи, что представляет собой серьезный риск для национальной безопасности. Злоумышленники также имели доступ к другим траншам более общего интернет-трафика", - пишет издание. Wall Street Journal утверждает, что за атакой на ряд американских провайдеров стоит китайская хакерская группа Salt Typhoon. По словам источников, взлом, по-видимому, был направлен ​​на сбор разведданных. Отмечается, что группа потенциально могла получить доступ к информации из систем, которые федеральное правительство использует для запросов на прослушивание телефонных разговоров, санкционированных судом. Другой осведомленный источник заявил что правительство США считает этот взлом исторически значимым и вызывающим беспокойство. Следователи все еще работают над подтверждением масштаба атаки.

https://ria.ru/20240914/khakery-1972647701.html

https://ria.ru/20240719/sboy-1960853294.html

сша

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша