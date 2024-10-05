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СМИ сообщили о масштабной хакерской атаке на провайдеров в США - РИА Новости, 05.10.2024
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08:04 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/smi-1976476842.html
СМИ сообщили о масштабной хакерской атаке на провайдеров в США
СМИ сообщили о масштабной хакерской атаке на провайдеров в США - РИА Новости, 05.10.2024
СМИ сообщили о масштабной хакерской атаке на провайдеров в США
Ряд американских провайдеров широкополосного доступа в интернет подверглись, как утверждается, масштабной атаке со стороны китайских хакеров, направленной на... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:04
2024-10-05T08:04
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ряд американских провайдеров широкополосного доступа в интернет подверглись, как утверждается, масштабной атаке со стороны китайских хакеров, направленной на сбор разведданных, в том числе через системы, связанные с прослушкой телефонов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "По словам людей, знакомых с этим вопросом, хакеры могли месяцами или дольше иметь доступ к сетевой инфраструктуре, используемой для взаимодействия с легальными запросами США на данные связи, что представляет собой серьезный риск для национальной безопасности. Злоумышленники также имели доступ к другим траншам более общего интернет-трафика", - пишет издание. Wall Street Journal утверждает, что за атакой на ряд американских провайдеров стоит китайская хакерская группа Salt Typhoon. По словам источников, взлом, по-видимому, был направлен ​​на сбор разведданных. Отмечается, что группа потенциально могла получить доступ к информации из систем, которые федеральное правительство использует для запросов на прослушивание телефонных разговоров, санкционированных судом. Другой осведомленный источник заявил что правительство США считает этот взлом исторически значимым и вызывающим беспокойство. Следователи все еще работают над подтверждением масштаба атаки.
https://ria.ru/20240914/khakery-1972647701.html
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96
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в мире, сша
В мире, США
СМИ сообщили о масштабной хакерской атаке на провайдеров в США

WSJ: системы прослушки телефонных разговоров США подверглись хакерскому взлому

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ряд американских провайдеров широкополосного доступа в интернет подверглись, как утверждается, масштабной атаке со стороны китайских хакеров, направленной на сбор разведданных, в том числе через системы, связанные с прослушкой телефонов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"По словам людей, знакомых с этим вопросом, хакеры могли месяцами или дольше иметь доступ к сетевой инфраструктуре, используемой для взаимодействия с легальными запросами США на данные связи, что представляет собой серьезный риск для национальной безопасности. Злоумышленники также имели доступ к другим траншам более общего интернет-трафика", - пишет издание.
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Wall Street Journal утверждает, что за атакой на ряд американских провайдеров стоит китайская хакерская группа Salt Typhoon. По словам источников, взлом, по-видимому, был направлен ​​на сбор разведданных. Отмечается, что группа потенциально могла получить доступ к информации из систем, которые федеральное правительство использует для запросов на прослушивание телефонных разговоров, санкционированных судом.
Другой осведомленный источник заявил что правительство США считает этот взлом исторически значимым и вызывающим беспокойство. Следователи все еще работают над подтверждением масштаба атаки.
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