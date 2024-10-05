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Слуцкий предрек США атомную катастрофу из-за поддержки Израиля - РИА Новости, 05.10.2024
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16:30 05.10.2024 (обновлено: 16:31 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/slutskiy-1976527751.html
Слуцкий предрек США атомную катастрофу из-за поддержки Израиля
Слуцкий предрек США атомную катастрофу из-за поддержки Израиля - РИА Новости, 05.10.2024
Слуцкий предрек США атомную катастрофу из-за поддержки Израиля
Дальнейшая поддержка Вашингтоном действия Израиля в конфликте на Ближнем Востоке грозит не только обострением, но и атомной катастрофой, заявил глава комитета... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:30
2024-10-05T16:31
в мире
израиль
иран
ближний восток
леонид слуцкий (политик)
мария захарова
джо байден
госдума рф
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дальнейшая поддержка Вашингтоном действия Израиля в конфликте на Ближнем Востоке грозит не только обострением, но и атомной катастрофой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Эскалация на Ближнем Востоке выходит за все пределы. Дальнейшая поддержка Вашингтоном Тель-Авива грозит не просто обострением, но и атомной катастрофой. Прогнозы Жириновского о начале Третьей мировой из-за противостояния Ирана и Израиля пугающе близки к реальности", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, Израиль обещает сокрушительный ответ Ирану на атаку, совершенную 1 октября, и не без оснований ждет помощи от союзников. "При этом Тель-Авив, как пишет западная пресса, не дает никаких гарантий ненанесения ударов по ядерным объектам Тегерана", - отметил он. Слуцкий подчеркнул, что в США уже звучат призывы оказать израильским властям всемерную поддержку, чтобы война не пришла к американцам. По его мнению, такая аргументация "знакомая", ведь именно эти аргументы и используются для обоснования "накачки оружием Украины, которая постоянно обстреливает Запорожскую АЭС". Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к "серьезному и значительному" ответу на ракетную атаку Ирана, а также надеется на помощь стран-партнеров в регионе. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилюзаявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241001/konflikt-1975827160.html
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израиль
иран
ближний восток
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в мире, израиль, иран, ближний восток, леонид слуцкий (политик), мария захарова, джо байден, госдума рф, лдпр, запорожская аэс, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Леонид Слуцкий (политик), Мария Захарова, Джо Байден, Госдума РФ, ЛДПР, Запорожская АЭС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Слуцкий предрек США атомную катастрофу из-за поддержки Израиля

Слуцкий: поддержка США действий Израиля грозит ядерной катастрофой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дальнейшая поддержка Вашингтоном действия Израиля в конфликте на Ближнем Востоке грозит не только обострением, но и атомной катастрофой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Эскалация на Ближнем Востоке выходит за все пределы. Дальнейшая поддержка Вашингтоном Тель-Авива грозит не просто обострением, но и атомной катастрофой. Прогнозы Жириновского о начале Третьей мировой из-за противостояния Ирана и Израиля пугающе близки к реальности", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Слуцкий призвал международное сообщество оказать давление на Израиль
1 октября, 21:44
По его словам, Израиль обещает сокрушительный ответ Ирану на атаку, совершенную 1 октября, и не без оснований ждет помощи от союзников.
"При этом Тель-Авив, как пишет западная пресса, не дает никаких гарантий ненанесения ударов по ядерным объектам Тегерана", - отметил он.
Слуцкий подчеркнул, что в США уже звучат призывы оказать израильским властям всемерную поддержку, чтобы война не пришла к американцам. По его мнению, такая аргументация "знакомая", ведь именно эти аргументы и используются для обоснования "накачки оружием Украины, которая постоянно обстреливает Запорожскую АЭС".
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к "серьезному и значительному" ответу на ракетную атаку Ирана, а также надеется на помощь стран-партнеров в регионе.
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Раде опасаются, что Ближний Восток затмит Украину
2 октября, 17:40
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилюзаявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Слуцкий призвал Израиль вывести войска с ливанских территорий
1 октября, 22:11
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокЛеонид Слуцкий (политик)Мария ЗахароваДжо БайденГосдума РФЛДПРЗапорожская АЭСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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