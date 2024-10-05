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Путин поздравил дирижера Сергея Скрипку юбилеем - РИА Новости, 05.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:55 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/skripka-1976499705.html
Путин поздравил дирижера Сергея Скрипку юбилеем
Путин поздравил дирижера Сергея Скрипку юбилеем - РИА Новости, 05.10.2024
Путин поздравил дирижера Сергея Скрипку юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя и главного дирижера Российского государственного симфонического оркестра кинематографии,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:55
2024-10-05T11:55
культура
россия
сергей скрипка
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя и главного дирижера Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, народного артиста России Сергея Скрипку с 75-летним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Сергей Иванович! Примите поздравления с 75-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь подвижническому служению искусству, внесли огромный творческий вклад в сбережение и развитие великих традиций национальной дирижёрской школы, отечественной культуры в целом. Отрадно, что и сегодня Вы увлечённо трудитесь: руководите Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии, участвуете в судьбе начинающих талантов, многое делаете для популяризации нашего богатейшего музыкального наследия. Желаю Вам и Вашему коллективу успехов, вдохновения и всего самого доброго", - говорится в телеграмме. Также Сергея Скрипку поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выдающийся дирижёр, известный педагог, Вы вписали немало ярких страниц в летопись Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, внесли значительный вклад в развитие национальной культуры и искусства. Многие годы под Вашим руководством прославленный коллектив виртуозно исполняет шедевры мировой классики и современные произведения разных стилей и жанров, которые стали неотъемлемой частью отечественных и зарубежных фильмов. Желаю Вам творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия", - отмечается в телеграмме.
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россия, сергей скрипка, владимир путин, михаил мишустин
Культура, Россия, Сергей Скрипка, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поздравил дирижера Сергея Скрипку юбилеем

Путин поздравил дирижера Сергея Скрипку с 75-летним юбилеем

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка
Художественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Художественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя и главного дирижера Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, народного артиста России Сергея Скрипку с 75-летним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемый Сергей Иванович! Примите поздравления с 75-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь подвижническому служению искусству, внесли огромный творческий вклад в сбережение и развитие великих традиций национальной дирижёрской школы, отечественной культуры в целом. Отрадно, что и сегодня Вы увлечённо трудитесь: руководите Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии, участвуете в судьбе начинающих талантов, многое делаете для популяризации нашего богатейшего музыкального наследия. Желаю Вам и Вашему коллективу успехов, вдохновения и всего самого доброго", - говорится в телеграмме.
Также Сергея Скрипку поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Выдающийся дирижёр, известный педагог, Вы вписали немало ярких страниц в летопись Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, внесли значительный вклад в развитие национальной культуры и искусства. Многие годы под Вашим руководством прославленный коллектив виртуозно исполняет шедевры мировой классики и современные произведения разных стилей и жанров, которые стали неотъемлемой частью отечественных и зарубежных фильмов. Желаю Вам творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия", - отмечается в телеграмме.
Сергей Скрипка - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Биография Сергея Скрипки
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КультураРоссияСергей СкрипкаВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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