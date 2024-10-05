https://ria.ru/20241005/skripka-1976499705.html

Путин поздравил дирижера Сергея Скрипку юбилеем

Путин поздравил дирижера Сергея Скрипку юбилеем - РИА Новости, 05.10.2024

Путин поздравил дирижера Сергея Скрипку юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя и главного дирижера Российского государственного симфонического оркестра кинематографии,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T11:55

2024-10-05T11:55

2024-10-05T11:55

культура

россия

сергей скрипка

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя и главного дирижера Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, народного артиста России Сергея Скрипку с 75-летним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Сергей Иванович! Примите поздравления с 75-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь подвижническому служению искусству, внесли огромный творческий вклад в сбережение и развитие великих традиций национальной дирижёрской школы, отечественной культуры в целом. Отрадно, что и сегодня Вы увлечённо трудитесь: руководите Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии, участвуете в судьбе начинающих талантов, многое делаете для популяризации нашего богатейшего музыкального наследия. Желаю Вам и Вашему коллективу успехов, вдохновения и всего самого доброго", - говорится в телеграмме. Также Сергея Скрипку поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выдающийся дирижёр, известный педагог, Вы вписали немало ярких страниц в летопись Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, внесли значительный вклад в развитие национальной культуры и искусства. Многие годы под Вашим руководством прославленный коллектив виртуозно исполняет шедевры мировой классики и современные произведения разных стилей и жанров, которые стали неотъемлемой частью отечественных и зарубежных фильмов. Желаю Вам творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия", - отмечается в телеграмме.

https://ria.ru/20241005/skripka-1976129825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей скрипка, владимир путин, михаил мишустин