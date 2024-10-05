https://ria.ru/20241005/siriya-1976561640.html

В Сирии за сутки более 5000 человек пересекли границу с Ливаном

В Сирии за сутки более 5000 человек пересекли границу с Ливаном - РИА Новости, 05.10.2024

В Сирии за сутки более 5000 человек пересекли границу с Ливаном

За сутки границу Сирии через пункты пропуска пересекли свыше 5615 человек в связи с ухудшением гуманитарной обстановки из-за ударов Израиля по территории... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T22:04

2024-10-05T22:04

2024-10-05T22:04

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За сутки границу Сирии через пункты пропуска пересекли свыше 5615 человек в связи с ухудшением гуманитарной обстановки из-за ударов Израиля по территории Ливана, сообщил в субботу замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За сутки границы Сирийской Арабской Республики с территории Ливана через пункты пропуска "Аль-Арида", "Аль-Джавасия", "Аль-Дабухия", "Джаср-Аль-Камар", "Джайдут-Ябус" пересекли 5615 человек", - заявил Игнасюк. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241004/livan-1976456929.html

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в мире, израиль, ливан, сирия, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024