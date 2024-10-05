https://ria.ru/20241005/siriya-1976473035.html

Нижегородская область передала гумпомощь сирийской Латакии

Нижегородская область передала гумпомощь сирийской Латакии - РИА Новости, 05.10.2024

Нижегородская область передала гумпомощь сирийской Латакии

Делегация правительства Нижегородской области передала гуманитарную помощь медицинским и образовательным учреждениям провинции Латакия в Сирии, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T06:11

2024-10-05T06:11

2024-10-05T12:25

сирия

нижегородская область

латакия (мухафаза)

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Делегация правительства Нижегородской области передала гуманитарную помощь медицинским и образовательным учреждениям провинции Латакия в Сирии, сообщили в Минобороны РФ. "Рабочая группа во главе с заместителем губернатора Нижегородской области Петром Банниковым провела ряд двусторонних встреч с администрацией провинции Латакия и передала гуманитарную помощь в медицинские и образовательные учреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что безопасную работу российской делегации обеспечили военнослужащие российской группировки войск в Сирии. Основу гуманитарного груза составили автомобили скорой медицинской помощи, которые были распределены в медучреждения города Латакия, военный госпиталь города Хомс и больницы христианских деревень Скальбия и Мхарда провинции Хама. Кроме того, департаменту здравоохранения провинции Латакия были переданы современные мобильные фельдшерско-акушерские пункты на базе автомобилей "Газель". В школе-интернате детей-сирот войны "Масахи" члены делегации осмотрели ремонт помещений, выполненный при содействии правительства Нижегородской области, и с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон вручили детям школьные портфели с канцелярскими принадлежностями. Также в ходе рабочей поездки состоялось открытие интерактивного класса для изучения русского языка в школе имени Аль-Кумайета Бледи, оборудованного при поддержке министерства образования Нижегородской области. Кроме того, Банников провел встречу с главой провинции Латакия. Как уточнил начальник центра (по примирению враждующих сторон и контролю перемещения беженцев на территории САР) генерал-майор Сергей Гашков, в виду санкционной обстановки вокруг Сирии, даже небольшое количество автомобилей будут большой помощью для сирийского министерства здравоохранения. Банников, в свою очередь, напомнил, что за два с половиной года Нижегородская область уже открыла в Латакии центр непрерывного образования сирийских врачей, центр офтальмологической помощи. В планах помощь сирийцам в лечении онкологических заболеваний. "Мы очень благодарны нашим российским друзьям. Благодаря усилиям группировки войск и правительства Нижегородской области для наших воспитанников созданы замечательные бытовые условия. Российская помощь поступает в наш детский дом регулярно и дети всегда очень рады приезду российских военных", - приводит МО слова директора школы-интерната детей-сирот войны "Масахи".

https://ria.ru/20241001/peskov-1975691937.html

https://ria.ru/20240916/shoygu-1973003175.html

https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970182723.html

сирия

нижегородская область

латакия (мухафаза)

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сирия, нижегородская область, латакия (мухафаза)