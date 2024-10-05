https://ria.ru/20241005/shtraf-1976474041.html
Каспаров* получил четвертый штраф за нарушение закона об иноагентах
Каспаров* получил четвертый штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 05.10.2024
Каспаров* получил четвертый штраф за нарушение закона об иноагентах
Хамовнический суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (иноагент, включен в перечень террористов и экстремистов) за... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T07:03
2024-10-05T07:03
2024-10-05T07:03
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (иноагент, включен в перечень террористов и экстремистов) за непредоставление отчетности о деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Каспарова* виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде. Там отметили, что он не стал его обжаловать и решение вступило в законную силу. Это уже четвертый штраф, назначенный Каспарову* по этой статье КоАП. Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае прошлого года. В марте этого года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241005/poperechnyy-1976472787.html
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гарри каспаров, москва, россия
Гарри Каспаров, Москва, Россия
Каспаров* получил четвертый штраф за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал Каспарова на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (иноагент, включен в перечень террористов и экстремистов) за непредоставление отчетности о деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Каспарова* виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде.
Там отметили, что он не стал его обжаловать и решение вступило в законную силу.
Это уже четвертый штраф, назначенный Каспарову* по этой статье КоАП.
Минюст РФ
включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае прошлого года. В марте этого года Росфинмониторинг
включил его в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента