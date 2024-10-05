https://ria.ru/20241005/shri-lanka-1976540872.html

Шри-Ланка вышла из состояния банкротства

Шри-Ланка вышла из состояния банкротства - РИА Новости, 05.10.2024

Шри-Ланка вышла из состояния банкротства

Шри-Ланка завершила процесс реструктуризации государственного долга и вышла из состояния банкротства, сообщил бывший министр финансов страны Али Сабри. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T18:24

2024-10-05T18:24

2024-10-05T18:24

шри-ланка

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт – РИА Новости. Шри-Ланка завершила процесс реструктуризации государственного долга и вышла из состояния банкротства, сообщил бывший министр финансов страны Али Сабри. "Сегодня Шри-Ланка официально завершила процесс реструктуризации долга, ознаменовав выход страны из банкротства. Невероятное достижение, учитывая, где мы были в апреле 2022 года. Будучи министром финансов в то время, я принял трудное решение одобрить выборочный мораторий на погашение внешнего долга, одно из самых сложных решений в моей карьере. Это был необходимый шаг к стабилизации экономики и направлению нас на путь восстановления", - написал он в соцсети X, опубликовав соответствующий приказ министерства финансов, экономики, национальной политики, планирования и туризма страны. Сабри добавил, что власти островного государства провели важнейшие экономические реформы, которые способствовали восстановлению Шри-Ланки. "Завершение процесса реструктуризации долга, охватывающего двусторонний, коммерческий и местный долг, открывает перспективы достижения приемлемого уровня задолженности. По оценкам, это позволит стране сэкономить около 17 миллиардов долларов и значительно облегчит финансовое положение", - отметил политик. Шри-Ланка продолжает борьбу с начавшемся в 2020-2021 годах экономическим кризисом, который эксперты назвали худшим с момента обретения страной независимости. Кризис вызван сокращением притока иностранной валюты на фоне пандемии коронавируса и неудачной сельскохозяйственной реформой, приведшей к падению объемов производства чая. Из-за нехватки валютных резервов власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов, в стране возник дефицит продовольствия, топлива, медикаментов, а внешний долг вырос до 51 миллиарда долларов, что составляло половину ВВП страны. В 2022 году страна объявила о банкротстве. В последнее время экономика Шри-Ланки демонстрирует признаки восстановления, чему способствует помощь Международного валютного фонда и достижение договоренностей с международными кредиторами.

https://ria.ru/20240720/prava-1960879439.html

https://ria.ru/20240902/shri-lanka-1969900375.html

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