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"Север" нанес огневое поражение формированиям ВСУ в Харьковской области
"Север" нанес огневое поражение формированиям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.10.2024
"Север" нанес огневое поражение формированиям ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:07
2024-10-05T12:07
2024-10-05T12:20
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241004/ukraina-1976422698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Север" нанес огневое поражение формированиям ВСУ в Харьковской области
ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности группировки "Север"