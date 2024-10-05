https://ria.ru/20241005/sever-1976500686.html

"Север" нанес огневое поражение формированиям ВСУ в Харьковской области

"Север" нанес огневое поражение формированиям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.10.2024

"Север" нанес огневое поражение формированиям ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:07

2024-10-05T12:07

2024-10-05T12:20

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241004/ukraina-1976422698.html

харьковская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность