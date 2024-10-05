https://ria.ru/20241005/samara-1976516909.html
Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения мигрантов в Самаре
Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения мигрантов в Самаре - РИА Новости, 05.10.2024
Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения мигрантов в Самаре
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования нападения мигрантов на жителей Самары,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:44
2024-10-05T14:44
2024-10-05T19:36
происшествия
россия
самара
самарская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация с нелегальными мигрантами
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САМАРА, 5 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования нападения мигрантов на жителей Самары, сообщает СК РФ. В ведомстве уточнили, что в социальных сетях появилась информация о противоправном поведении мигрантов в Самаре: группа приезжих из стран ближнего зарубежья без каких-либо причин напала на троих местных жителей и жестоко избила их. "Следственными органами СК РФ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц"). Глава ведомства Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении СК России. Региональная прокуратура уточнила в своем Telegram-канале, что конфликт произошел 8 сентября в баре на улице Ленинградской, 24, в центре Самары.По данным надзорного ведомства, органы дознания также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). При этом в ходе расследования установлены обстоятельства, подлежащие квалификации по статье 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью"), поэтому дело передали для дальнейшего расследования в следственный отдел, отметили в прокуратуре области."Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. <...> Проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и задержание подозреваемых", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самара, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация с нелегальными мигрантами
Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения мигрантов в Самаре
Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения мигрантов на жителей Самары
САМАРА, 5 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования нападения мигрантов на жителей Самары, сообщает СК РФ.
В ведомстве уточнили, что в социальных сетях появилась информация о противоправном поведении мигрантов в Самаре: группа приезжих из стран ближнего зарубежья без каких-либо причин напала на троих местных жителей и жестоко избила их.
"Следственными органами СК РФ по Самарской области
по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц"). Глава ведомства Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении СК России.
Региональная прокуратура уточнила в своем Telegram-канале, что конфликт произошел 8 сентября в баре на улице Ленинградской, 24, в центре Самары.
По данным надзорного ведомства, органы дознания также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). При этом в ходе расследования установлены обстоятельства, подлежащие квалификации по статье 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью"), поэтому дело передали для дальнейшего расследования в следственный отдел, отметили в прокуратуре области.
"Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. <...> Проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и задержание подозреваемых", — говорится в сообщении надзорного ведомства.