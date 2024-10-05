https://ria.ru/20241005/samara-1976516909.html

Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения мигрантов в Самаре

Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения мигрантов в Самаре - РИА Новости, 05.10.2024

Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения мигрантов в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования нападения мигрантов на жителей Самары,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:44

2024-10-05T14:44

2024-10-05T19:36

происшествия

россия

самара

самарская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация с нелегальными мигрантами

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САМАРА, 5 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования нападения мигрантов на жителей Самары, сообщает СК РФ. В ведомстве уточнили, что в социальных сетях появилась информация о противоправном поведении мигрантов в Самаре: группа приезжих из стран ближнего зарубежья без каких-либо причин напала на троих местных жителей и жестоко избила их. "Следственными органами СК РФ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц"). Глава ведомства Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении СК России. Региональная прокуратура уточнила в своем Telegram-канале, что конфликт произошел 8 сентября в баре на улице Ленинградской, 24, в центре Самары.По данным надзорного ведомства, органы дознания также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). При этом в ходе расследования установлены обстоятельства, подлежащие квалификации по статье 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью"), поэтому дело передали для дальнейшего расследования в следственный отдел, отметили в прокуратуре области."Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. <...> Проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и задержание подозреваемых", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html

https://ria.ru/20240707/bastrykin-1958024020.html

россия

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, самара, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами