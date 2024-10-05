https://ria.ru/20241005/ryabkov-1976485960.html

Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США, заявил Рябков

Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США, заявил Рябков - РИА Новости, 05.10.2024

Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США, заявил Рябков

Россия ответит зеркально на процессы по возобновлению ядерных испытаний со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:01

2024-10-05T10:01

2024-10-05T10:05

россия

сша

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия ответит зеркально на процессы по возобновлению ядерных испытаний со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT. "За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20240927/ryabkov-1975159391.html

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, сергей рябков, в мире