Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США, заявил Рябков - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 05.10.2024 (обновлено: 10:05 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/ryabkov-1976485960.html
Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США, заявил Рябков
Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США, заявил Рябков - РИА Новости, 05.10.2024
Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США, заявил Рябков
Россия ответит зеркально на процессы по возобновлению ядерных испытаний со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:01
2024-10-05T10:05
россия
сша
сергей рябков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_0:278:2987:1958_1920x0_80_0_0_3c8f772c63f9ef8a6052df990d5e266f.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия ответит зеркально на процессы по возобновлению ядерных испытаний со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT. "За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20240927/ryabkov-1975159391.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_38d33549dde54dd8e071c5f7d4afb9fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей рябков, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, В мире
Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия зеркально ответит на ядерные испытания США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия ответит зеркально на процессы по возобновлению ядерных испытаний со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT.
"За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально", - сказал Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Рябков: Россия следит за реакцией Запада на изменение ядерной политики
27 сентября, 18:58
 
РоссияСШАСергей РябковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала