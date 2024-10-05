https://ria.ru/20241005/ryabkov-1976485960.html
Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США, заявил Рябков
Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США, заявил Рябков - РИА Новости, 05.10.2024
Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США, заявил Рябков
Россия ответит зеркально на процессы по возобновлению ядерных испытаний со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:01
2024-10-05T10:01
2024-10-05T10:05
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сергей рябков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия ответит зеркально на процессы по возобновлению ядерных испытаний со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT. "За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20240927/ryabkov-1975159391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей рябков, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, В мире
Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия зеркально ответит на ядерные испытания США