https://ria.ru/20241005/rus-1976423555.html

Послание с Востока: находка ученых проливает свет на возникновение России

Послание с Востока: находка ученых проливает свет на возникновение России - РИА Новости, 05.10.2024

Послание с Востока: находка ученых проливает свет на возникновение России

Крупнейший средневековый клад обнаружили в Великом Новгороде. Впереди огромная работа по изучению артефактов, но уже сейчас понятно: находка напоминает о том,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:00

2024-10-05T08:00

2024-10-05T08:03

наука

российская академия наук

археология

великий новгород

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Крупнейший средневековый клад обнаружили в Великом Новгороде. Впереди огромная работа по изучению артефактов, но уже сейчас понятно: находка напоминает о том, какой была Древняя Русь, и отсылает к событиям, которые стали определяющими для будущего страны."Домашние" раскопкиАрхеологи говорят: как ни расширяй раскопки, они все равно останутся небольшой замочной скважиной, через которую можно попытаться разглядеть прошлое. Культурные слои в Великом Новгороде изучают десятилетиями, но пока обследовано всего три процента территории. Однако этим летом специалистам крупно повезло.Ученые из Института археологии РАН провели спасательные работы на совсем небольшом участке — на месте будущего частного особняка на Софийской стороне, в исторической части города, известной как Людин конец. Воздвиженский раскоп получил имя по названию улицы, на которой он находится.За три месяца пришлось переработать культурный слой мощностью пять метров. Среди прочего обнаружили средневековую боярскую усадьбу, берестяную грамоту XII века, слиток серебра XIV века и чей-то череп.Но главный сюрприз ждал в яме, выкопанной в десятом столетии. Там археологи нашли крупнейший клад той эпохи: 1800 целых и фрагментированных серебряных монет, более восьмидесяти серебряных украшений. Общий вес — около трех килограммов.С Востока на ЗападСреди обнаруженного нет предметов, не имеющих аналогов, но это не отменяет уникальности клада в целом, объяснил глава Института археологии РАН Николай Макаров. Вместе с коллегами он подробно рассказал о находке.Деньги — со всех концов известного мира: германский денарий императора Священной Римской империи Оттона I, десять византийских милиарисиев. Но абсолютное большинство — дирхемы из разных стран мусульманского Востока: от нынешней Турции до Центральной Азии, где были серебряные рудники. На некоторых монетах — чеканка Волжской Булгарии.Позднейшая монета изготовлена в 975-м в Самарканде — видимо, клад зарыли спустя некоторое время после этого, в конце десятилетия. Впрочем, монеты, от которых остались лишь кусочки, возможно, окажутся более поздними. Пока же ученые осторожно относят сокровища ко временам правления в городе князя Владимира Святославича — крестителя Руси.Большинство женских украшений либо изготовлены в Скандинавии, либо выполнены по подобию скандинавских. Северяне в то время задавали моду: примерно одни и те же подвески и бусины носили женщины по всему Балтийскому региону. Точное происхождение изделий помогут установить дальнейшие исследования.Среди прочего мастера использовали технику филиграни (напаивание проволоки из драгметаллов) и зерни (напаивание маленьких шариков). "Это шедевры ювелирного дела того времени", — отмечает старший научный сотрудник отдела средневековой археологии ИА РАН, специалист по древнерусскому металлу Ирина Зайцева.Древний монетопроводНайденное сокровище ярко иллюстрирует события, которые привели к возникновению Древнерусского государства. О пути "из варяг в греки" по Днепру знают все. Куда менее известен Волго-Балтийский торговый путь, связывавший Северную Европу с Арабским халифатом. Оба пути — и днепровский, и волжский — сходились как раз в Новгороде. Это были своего рода "трубопроводы", которые перекачивали ценности из одной части Евразии в другую."Через Древнерусское государство речными путями двигались буквально тонны серебра с Востока на Запад, через Скандинавию в Европу. Все древнерусское денежное обращение IX-X веков строится на этих монетах", — говорит руководитель экспедиции ИА РАН в Великом Новгороде Петр Гайдуков.Торговые магистрали стали "скелетом" Древнерусского государства: скандинавы выстроили систему опорных пунктов — на месте некоторых из них позже возникли большие русские города. Наряду с Новгородом такой факторией стал будущий Смоленск. Сегодня неподалеку от него, в Гнездово, ведутся раскопки скандинавского поселения X-XI веков. Кстати, у некоторых вещей из новгородского клада есть аналоги среди гнездовских находок.Сто коров, или полтора "княжьих мужа"Известно, что древнерусская серебряная гривна весила около 50 граммов. Таким образом, весь воздвиженский клад — 60 гривен. По тем временам целое состояние. Ученые затрудняются сказать, насколько огромное, поскольку сравнить не с чем.Кое-какие данные есть в более поздних источниках. Согласно кодексу "Русская правда", появившемуся примерно полвека спустя, за убийство "княжьего мужа" (дружинника) положен штраф в 40 гривен — то есть пришлось бы отдать две трети клада. А согласно данным из берестяных грамот, которые и того младше, на зарытые древним новгородцем сокровища можно было бы купить стадо из 100-120 коров. Как эти сведения соотносятся с ценами Х века, остается только гадать.Очевидно, что обладателем такого богатства мог быть только представитель элиты. Кто именно — установить сложнее, однако вряд ли это князь. Скорее всего, приближенное к нему лицо — например, тот самый "княжий муж". Или просто зажиточный новгородец.Неясно и то, почему хозяин не вернулся за драгоценностями. Гайдуков признается: есть соблазн связать эту историю с крещением Новгорода в 990-м, которое, как известно, проводили "огнем и мечом". В таком случае можно предположить, что владелец стал жертвой тех событий. Однако пока археологические данные говорят о том, что клад закопали на десятилетие раньше.Есть некоторые намеки на религиозную принадлежность хранителя ценностей. Одна из самых заметных вещей в кладе — серебряный равноконечный крест с тремя шариками на каждом конце. Примечательно, что в российской научной литературе он известен как "скандинавский", а в европейской — как "русский". Такие появляются на Руси в Х веке — до Крещения, проведенного Владимиром. По словам главы Института археологии РАН Николая Макарова, владелец клада либо был христианином, либо по крайней мере осознавал ценность креста как религиозного символа.Главная интрига сезонаК Великому Новгороду в этом году приковано особое внимание. Примерно в сотне метров от Воздвиженского раскопа находится легендарный Троицкий. Это настоящая кузница кадров российской археологии, через него в свое время прошли многие ведущие специалисты в этой исторической дисциплине, включая руководителей научных институтов.До последнего времени Троицкий раскоп оставался научным, а не спасательным. То есть работать можно было обстоятельно, без спешки, что позитивно сказывалось на частоте находок — тех же берестяные грамоты встречались чаще. Но в 2024-м все изменилось. Оказалось, что проект строительства Национального историко-археологического центра имени академика Янина затрагивает неисследованные области участка номер 17. Стройка должна начаться уже до конца года, однако до материка (то есть до уровня, который не содержит следов деятельности человека) еще несколько метров богатейшего культурного слоя, в том числе "грамотоносных" периодов.С подачи некоторых активистов, которые побывали на Троицком-17 в качестве волонтеров, поднялась волна общественного резонанса: появились петиции с требованием отложить строительство на год, а также призыв к добровольцам "спасать раскоп".Директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн уверяет, что стройка не начнется, пока археологи не закончат работу, и что при необходимости возведение нового здания действительно отложат. Тем не менее, считает он, есть шанс завершить раскопки в этом году, но их придется продлить до зимы. Что связано с некоторыми сложностями — на скорость переработки слоев сильно влияет погода. Так, с приходом осенних дождей исследования уже существенно замедлились, и сейчас площадка часто простаивает. Как именно разрешится ситуация — пока неясно. Это остается главной интригой затянувшегося археологического сезона.

https://ria.ru/20240901/dolmen-1969530690.html

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, археология, великий новгород