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В Румынии изъяли более 90 тысяч снарядов, купленных через интернет-магазин - РИА Новости, 05.10.2024
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14:59 05.10.2024 (обновлено: 15:18 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/rumyniya-1976518567.html
В Румынии изъяли более 90 тысяч снарядов, купленных через интернет-магазин
В Румынии изъяли более 90 тысяч снарядов, купленных через интернет-магазин - РИА Новости, 05.10.2024
В Румынии изъяли более 90 тысяч снарядов, купленных через интернет-магазин
Полиция Румынии в рамках обысков изъяла около 300 единиц оружия и более 90 тысяч снарядов, которые были куплены гражданами через иностранный интернет-магазин. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:59
2024-10-05T15:18
в мире
румыния
происшествия
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Полиция Румынии в рамках обысков изъяла около 300 единиц оружия и более 90 тысяч снарядов, которые были куплены гражданами через иностранный интернет-магазин. Ранее в пятницу полиция сообщила, что проводит 316 обысков в разных уездах Румынии. Было установлено, что иностранная компания через интернет магазин продавала румынских жителям оружие, которое составлялось курьерскими службами. Оружие составлялось в страну с нарушением закона и без уведомления таможенных служб. "В ходе широкомасштабной операции, проведенной на национальном уровне, полиция обнаружила 299 единиц незаконно находящегося в собственности оружия, из которых 139 единиц короткоствольного оружия и 160 единиц длинноствольного оружия, 10 арбалетов, а также 91 028 снарядов. Также изъято 157 газовых баллончиков, 63 боевых патрона, 28 стрел, а также 12 килограммов пиротехнических изделий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. После обысков 80 человек были доставлены в штаб-квартиру полиции для допроса. Правоохранительные органы должны определить, как могут быть наказаны поставщики, курьеры, а, возможно, и покупатели.
https://ria.ru/20240912/belorussiya-1972318457.html
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в мире, румыния, происшествия
В мире, Румыния, Происшествия
В Румынии изъяли более 90 тысяч снарядов, купленных через интернет-магазин

В Румынии полиция изъяла около 300 единиц оружия и более 90 тысяч снарядов

© Poliția RomânăПолиция Румынии в рамках обысков изъяла около 300 единиц оружия и более 90 тысяч снарядов
Полиция Румынии в рамках обысков изъяла около 300 единиц оружия и более 90 тысяч снарядов - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Poliția Română
Полиция Румынии в рамках обысков изъяла около 300 единиц оружия и более 90 тысяч снарядов
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Полиция Румынии в рамках обысков изъяла около 300 единиц оружия и более 90 тысяч снарядов, которые были куплены гражданами через иностранный интернет-магазин.
Ранее в пятницу полиция сообщила, что проводит 316 обысков в разных уездах Румынии. Было установлено, что иностранная компания через интернет магазин продавала румынских жителям оружие, которое составлялось курьерскими службами. Оружие составлялось в страну с нарушением закона и без уведомления таможенных служб.
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"В ходе широкомасштабной операции, проведенной на национальном уровне, полиция обнаружила 299 единиц незаконно находящегося в собственности оружия, из которых 139 единиц короткоствольного оружия и 160 единиц длинноствольного оружия, 10 арбалетов, а также 91 028 снарядов. Также изъято 157 газовых баллончиков, 63 боевых патрона, 28 стрел, а также 12 килограммов пиротехнических изделий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
После обысков 80 человек были доставлены в штаб-квартиру полиции для допроса. Правоохранительные органы должны определить, как могут быть наказаны поставщики, курьеры, а, возможно, и покупатели.
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