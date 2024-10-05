https://ria.ru/20241005/rumyniya-1976518567.html

В Румынии изъяли более 90 тысяч снарядов, купленных через интернет-магазин

В Румынии изъяли более 90 тысяч снарядов, купленных через интернет-магазин - РИА Новости, 05.10.2024

В Румынии изъяли более 90 тысяч снарядов, купленных через интернет-магазин

Полиция Румынии в рамках обысков изъяла около 300 единиц оружия и более 90 тысяч снарядов, которые были куплены гражданами через иностранный интернет-магазин. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:59

2024-10-05T14:59

2024-10-05T15:18

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происшествия

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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Полиция Румынии в рамках обысков изъяла около 300 единиц оружия и более 90 тысяч снарядов, которые были куплены гражданами через иностранный интернет-магазин. Ранее в пятницу полиция сообщила, что проводит 316 обысков в разных уездах Румынии. Было установлено, что иностранная компания через интернет магазин продавала румынских жителям оружие, которое составлялось курьерскими службами. Оружие составлялось в страну с нарушением закона и без уведомления таможенных служб. "В ходе широкомасштабной операции, проведенной на национальном уровне, полиция обнаружила 299 единиц незаконно находящегося в собственности оружия, из которых 139 единиц короткоствольного оружия и 160 единиц длинноствольного оружия, 10 арбалетов, а также 91 028 снарядов. Также изъято 157 газовых баллончиков, 63 боевых патрона, 28 стрел, а также 12 килограммов пиротехнических изделий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. После обысков 80 человек были доставлены в штаб-квартиру полиции для допроса. Правоохранительные органы должны определить, как могут быть наказаны поставщики, курьеры, а, возможно, и покупатели.

https://ria.ru/20240912/belorussiya-1972318457.html

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