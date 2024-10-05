https://ria.ru/20241005/rszo-1976552047.html

РСЗО "Ураган" уничтожила пункт дислокации ВСУ в Донбассе

РСЗО "Ураган" уничтожила пункт дислокации ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 05.10.2024

РСЗО "Ураган" уничтожила пункт дислокации ВСУ в Донбассе

Расчет РСЗО "Ураган" 3-й общевойсковой армии группировки войск "Юг" уничтожил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T20:21

2024-10-05T20:21

2024-10-05T20:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 окт — РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" 3-й общевойсковой армии группировки войск "Юг" уничтожил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе, соответствующие кадры с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости. Обнаружить эти цели при разведке удалось операторам БПЛА. Удар решили нанести при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган". На кадрах с беспилотника видно, как снаряды РСЗО уничтожили несколько автомобилей, пункт дислокации и склад с боекомплектом.Ранее сегодня Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск "Юг" освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР. Кроме того, они нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР. Также удалось отразить три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны.Противник потерял до 755 военнослужащих, девять автомобилей, гаубицу FH70 производства Великобритании, две гаубицы Д-30, а также произведенные в США гаубицу М198, гаубицу М777 и два орудия М119.

https://ria.ru/20241004/bunt-1976286345.html

https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1974217368.html

донбасс

донецкая народная республика

великобритания

сша

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Расчет "Урагана" уничтожил склад боеприпасов и и пункт временной дислокации ВСУ Расчет "Урагана" группировки войск "Юг" уничтожил склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке в Донбассе. Кадры уничтожения целей, снятые с БПЛА, есть в распоряжении РИА Новости. 2024-10-05T20:21 true PT0M33S

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вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика, великобритания, сша